Son dakika haber | Dörtyol'da jandarmadan öğrencilere online trafik eğitimi
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Son dakika haber | Dörtyol'da jandarmadan öğrencilere online trafik eğitimi

30.12.2020 15:11 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:16
Son dakika haber | Dörtyol'da jandarmadan öğrencilere online trafik eğitimi

Son dakika haber... Hatay'ın Dörtyol ilçesinde jandarma tarafından 54 öğrenciye EBA-Zoom programları aracılığı ile trafik güvenliği konusunda eğitim verildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde jandarma tarafından 54 öğrenciye EBA-Zoom programları aracılığı ile trafik güvenliği konusunda eğitim verildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri ekipleri tarafından Kuzuculu Mahallesinde ikamet eden 54 öğrenciye trafik kuralları, trafik işaret levhalarının tanıtımı, yaya geçidi ve okul servisleri hakkında pandemi kurallarına uygun olarak online olarak EBA-Zoom programları üzerinden eğitim verdi.

Eğitime katılan öğrencilere İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince adlarına düzenlenmiş "Trafik Dedektifi Kimlik Kartı" verildi, boyama kitabı hediye edildi.

Öğrencilerin trafik güvenliği konusunda bilinç sahibi olmaları için eğitimlere devam edileceği belirtildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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