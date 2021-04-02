Son dakika haber! Dörtyol Belediyesinde zimmet operasyonu
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Son dakika haber! Dörtyol Belediyesinde zimmet operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber! Dörtyol Belediyesinde zimmet operasyonu

Son dakika haberi... Hatay'ın Dörtyol İlçe Belediyesinde zimmetlerine para geçirdikleri iddia edilen 5 kişi tutuklandıCumhuriyet Başsavcılığı, Dörtyol Belediyesinde görevleri gereği kendilerine verilen yetkileri çıkarları yararına kullanarak zimmet, kamu kurum, kuruluşları ve kurumu zarara uğrattıkları iddia...

Hatay'ın Dörtyol İlçe Belediyesinde zimmetlerine para geçirdikleri iddia edilen 5 kişi tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı, Dörtyol Belediyesinde görevleri gereği kendilerine verilen yetkileri çıkarları yararına kullanarak zimmet, kamu kurum, kuruluşları ve kurumu zarara uğrattıkları iddia edilen çalışan 2'si müdür, 3'ü memur 5 kişi hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Ö.A., K.B., F.E., A.İ.I. ve İ.E. adlı şüpheliler gözaltına alındı.

Savcılıkta ifade veren zanlılar haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 2'si müdür, 3'ü memur 5 kişi tutuklanarak İskenderun Cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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