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Son dakika haber... Dönüşüm atölyesindeki öğütücüye ayağını kaptıran işçi hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: İZMİR'in Bornova ilçesinde, bir plastik dönüşüm atölyesindeki öğütücüye ayağını kaptıran Suriye uyruklu işçi yaşamını yitirdi.

İZMİR (DHA) - İZMİR'in Bornova ilçesinde, bir plastik dönüşüm atölyesindeki öğütücüye ayağını kaptıran Suriye uyruklu İşçi yaşamını yitirdi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Gökdere Caddesi'nde faaliyet gösteren Geri Dönüşüm atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, atölyede çalışan Suriye uyruklu Hilal El Raşit (26), geri dönüşüm için öğütücüye plastik boruları yerleştirirken, ayağını öğütücüye kaptırdı. Makineden kurtulamayan talihsiz işçi, olay yerinde feci şekilde yaşamını yitirdi. Durumun bildirilmesi üzerine iş yerine jandarma ve 110 AKS ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 110 AKS ekipleri, talihsiz işçinin vücudunun bir bölümünü makineden çıkardı. Savcının incelemesinin ardından Hilal El Raşit'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber... Dönüşüm atölyesindeki öğütücüye ayağını kaptıran işçi hayatını kaybetti

Son dakika haber... Dönüşüm atölyesindeki öğütücüye ayağını kaptıran işçi hayatını kaybetti

Son dakika haber... Dönüşüm atölyesindeki öğütücüye ayağını kaptıran işçi hayatını kaybetti

Son dakika haber... Dönüşüm atölyesindeki öğütücüye ayağını kaptıran işçi hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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