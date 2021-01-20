Son dakika haber... Donetsk Havalimanı Savaşı'nda hayatını kaybeden Ukrayna askerleri anıldı
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Son dakika haber... Donetsk Havalimanı Savaşı'nda hayatını kaybeden Ukrayna askerleri anıldı

20.01.2021 14:41 | Son Güncelleme: 20.01.2021 14:44
Son dakika haber... Donetsk Havalimanı Savaşı'nda hayatını kaybeden Ukrayna askerleri anıldı

Son dakika habere göre Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, 20 Ocak 2015'te, güvenlik güçleri ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında yaşanan "Donetsk Havalimanı Savaşı"nda yaşamını yitiren Ukrayna askerleri için anma töreni düzenlendi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, 20 Ocak 2015'te, güvenlik güçleri ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında yaşanan "Donetsk Havalimanı Savaşı"nda yaşamını yitiren Ukrayna askerleri için anma töreni düzenlendi.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Savunma Bakanlığı önünde gerçekleştirilen törene, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Savunma Bakanı Andriy Taran ve Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak ile vatandaşlar katıldı.

Zelenskiy, törende yaptığı konuşmada, cephedeki Ukrayna ordusu askerlerinin, düşmanın provokasyonlarına izin vermeyeceklerini her gün kanıtladıklarını belirtti.

Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü için canını veren askerler için her gün minnettar olduklarını aktaran Zelenskiy, "Anılan askerlerin sayısını azaltmak için ve tekrar Ukrayna'ya barışın hakim olması için gereken her şeyi yapmalıyız." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, tören sırasında, ölen askerlerin aileleriyle de görüştü.

Törende, savaşta hayatını kaybeden askerlerin isimleri tek tek okunarak anıldı.

"Donetsk Havalimanı Savaşı"

Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki Donetsk Havalimanı'nda, 20 Ocak 2015'te, Ukrayna ordusu ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmalarda, 48 Ukrayna askeri hayatını kaybetmişti.

Donbas'ta sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana 13 binden fazla kişinin öldüğü çatışmalar halen devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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