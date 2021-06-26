Son dakika haber | Donbass'ta ateşkes ihlali: 1 Ukraynalı asker hayatını kaybetti
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Son dakika haber | Donbass'ta ateşkes ihlali: 1 Ukraynalı asker hayatını kaybetti

Son dakika haber | Donbass'ta ateşkes ihlali: 1 Ukraynalı asker hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Ukrayna'nın Donbass bölgesinde Rus yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu 1 Ukrayna askeri hayatını kaybetti.

Ukrayna'nın Donbass bölgesinde Rus yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu 1 Ukrayna askeri hayatını kaybetti.

Ukrayna'nın Donbass bölgesinde 2014'ten bu yana Rus yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna ordusu arasındaki gerilim devam ediyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, ayrılıkçıların son 24 saatte 12 ateşkes ihlali yaptığı bildirildi. Donbass'taki Vodyanoye bölgesinde Ukraynalı askerlerin mevzilerine ateş açtığı aktarıldı. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan 1 askerin tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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