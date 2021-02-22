Son dakika haber | Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısında 1 Ukrayna askeri öldü
Edinilen son dakika haberine göre Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşi sonucu 1 Ukrayna askeri hayatını kaybetti.
Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşi sonucu 1 Ukrayna askeri hayatını kaybetti.
Üçlü Temas Grubu Ukrayna Delegasyonunun Telegram hesabından yaptığı açıklamada, saldırının yerel saatle 14.00 civarında Donbas'ın Avdiyivka bölgesinde gerçekleştiği bildirildi.
Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşi sonucu Ukrayna ordusundan 1 askerin hayatını kaybettiği ve 1 askerin yaralandığı belirtilen açıklamada, AGİT Özel Gözlem Misyonuna konuya ilişkin nota gönderildiği ifade edildi.
27 Temmuz'dan itibaren kapsamlı ateşkes kararı alınmıştı
Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.
Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz