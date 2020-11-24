Son dakika haber! Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısında bir Ukrayna askeri öldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Son dakika haber! Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısında bir Ukrayna askeri öldü

24.11.2020 21:35 | Son Güncelleme: 24.11.2020 21:38
Son dakika haber! Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısında bir Ukrayna askeri öldü

Son dakika haberi: Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısı sonucu bir Ukrayna askeri hayatını kaybetti.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısı sonucu bir Ukrayna askeri hayatını kaybetti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Ortak Operasyon Merkezinin Facebook hesabından yapılan açıklamada, Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların 22 Temmuz'da alınan kapsamlı ateşkes kararını ihlal ettiği bildirildi.

Donbas'ın Avdiyivka bölgesinde, Rusya yanlısı ayrılıkçıların keskin nişancı ateşi sonucu bir Ukrayna askerinin ağır yaralandığı belirtilen açıklamada, yaralanan askerin hastanede hayatını kaybettiği kaydedildi.

27 Temmuz'dan itibaren kapsamlı ateşkes kararı alınmıştı

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatından (AGİT) oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz'dan itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Donbas bölgesinde sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana çatışmalar devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

İlgili Haberler

Son Dakika | Pakistan: 'Keşmir'de Hindistan'ın havan saldırısı sonucu 1 asker ile 5 sivil öldü'
Son Dakika | Pakistan: "Keşmir'de Hindistan'ın havan saldırısı sonucu 1 asker ile 5 sivil öldü"
Son dakika gündem: Kuzeninin silahlı saldırısında öldü
Son dakika gündem: Kuzeninin silahlı saldırısında öldü
Son dakika haberi: Ege'de Yunan askerinin ölüme terk ettiği mültecilerin yardımına Türk askeri yetişiyor
Son dakika haberi: Ege'de Yunan askerinin ölüme terk ettiği mültecilerin yardımına Türk askeri yetişiyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Murat Kurum Ekrem İmamoğlu Alaattin Çakıcı Selahattin Demirtaş
Magazin Sibel Can Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Funda Eryiğit
Spor Cenk Tosun Mert Günok Fatih Terim Samet Aybaba Abdullah Avcı
Tüm Haberler Medya İstifa Galatasaray Bülent Arınç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısında bir Ukrayna askeri öldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.11.2020 21:40:25. #1.14#
title