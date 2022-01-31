Son dakika haber! Donan Efteni Gölünde kartpostallık görüntüler - Haberler
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Son dakika haber! Donan Efteni Gölünde kartpostallık görüntüler

İhlas Haber Ajansı, Enes Bektaş - Güncel
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Son dakika haberler: Donan Efteni Gölünde kartpostallık görüntüler Düzce'de hava sıcaklıkları Efteni Gölü'nü dondurdu Düzce'de kuşların göç yolu üzerindeki önemli bir sulak alan olan ve ismini Bizans prensesinden alan Efteni Gölü, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi sonrasında dondu.

DÜZCE (İHA) - Donan Efteni Gölünde kartpostallık görüntüler

Düzce'de hava sıcaklıkları Efteni Gölü'nü dondurdu

DÜZCE - Düzce'de kuşların göç yolu üzerindeki önemli bir sulak alan olan ve ismini Bizans prensesinden alan Efteni Gölü, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi sonrasında dondu.

Doğal güzelliği ve bulunduğu konum ile 150'dan fazla göçmen kuşa ev sahipliği yapan Efteni Gölü, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi sonrasında dondu. Adını Bizans prensesi Eftalya'dan alan Efteni gölü, doğal güzelliği ve bulunduğu konum ile 150'den fazla göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor. Kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Efteni Gölü, geçtiğimiz hafta etkili olan yoğun kar yağışı sonrasında hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düşmesi sonucu buz tuttu. Buz tutan göl havadan drone ile de görüntülendi.

Son dakika haber! Donan Efteni Gölünde kartpostallık görüntüler

Son dakika haber! Donan Efteni Gölünde kartpostallık görüntüler

Son dakika haber! Donan Efteni Gölünde kartpostallık görüntüler

İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Güncel

Bizans, Düzce, GÖÇ, Güncel, Haber

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