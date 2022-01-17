Son dakika haber! Dominik Cumhuriyeti'nde hapishanede çıkan kavgada 3 kişi öldü - Haberler
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Son dakika haber! Dominik Cumhuriyeti'nde hapishanede çıkan kavgada 3 kişi öldü

Son dakika haber! Dominik Cumhuriyeti'nde hapishanede çıkan kavgada 3 kişi öldü
AA / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Karayip ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde, mahkumlar arasında çıkan çatışmada 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Karayip ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde, mahkumlar arasında çıkan çatışmada 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Bölge basınında çıkan habere göre, başkent Santo Domingo'daki La Victoria hapishanesinde, iki mahkum grubu arasında arbede çıktı.

Bıçak ve ateşli silahların kullanıldığı kavgada 3 mahkum hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Çok sayıda güvenlik görevlisinin sevk edildiği cezaevinde, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri
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Son dakika gündem haberi: Karayip ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde, mahkumlar arasında çıkan çatışmada 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

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