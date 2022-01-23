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Domenec Torrent'li Galatasaray yine kazanamadı

Domenec Torrent'li Galatasaray yine kazanamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, sarı-kırmızılıların başında çıktığı 3 maçtan da mağlup ayrıldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, sarı-kırmızılıların başında çıktığı 3 maçtan da mağlup ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında evinde Trabzonspor ile mücadele eden Galatasaray, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların yeni Teknik Direktörü Domenec Torrent, 3 karşılaşmasına çıktı. İspanyol teknik ilk iki müsabakasında Hatayspor ve Kasımpaşa'ya mağlup olmuştu. Torrent, Trabzonspor maçıyla da galibiyete ulaşamadı.

Domenec Torrent'li Galatasaray kaybettiği 3 maçta da öne geçip üstünlüğü koruyamadı.

(Oğuzhan Ort/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Domenec Torrent, Trabzonspor, Galatasaray, Spor, Güncel, Haber

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