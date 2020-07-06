Son dakika haber: Dolunay, Antalya'da hayran bıraktı
Gelen son dakika haberlerine göre ANTALYA'da, akşam saatlerinde görülen dolunay, görsel şölen sundu.
06.07.2020 11:16 | Son Güncelleme: 06.07.2020 12:23
ANTALYA'da, akşam saatlerinde görülen dolunay, görsel şölen sundu.
Türkiye'nin birçok noktasında görsel şölen sunan dolunay, Antalya'da da saat 20.50'den itibaren görülmeye başlandı. Gün batımının ardından kentin üzerinden yükselen dolunay, kırmızı görüntüsüyle de görenleri hayran bıraktı. Havanın bulutsuz olması nedeniyle çok net görülen dolunayı vatandaşlar da ilgiyle izledi. Dolunay, sabah 05.39'a kadar kentten göründü.
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Kaynak: DHA