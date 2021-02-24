Son dakika haber! Dolar 7.08 lira, euro 8.61 lira, sterlin 10.04 lirada

Küresel piyasalarda, aşılamadaki ilerlemenin yarattığı iyimser havayla, yatırımcıların küresel ekonomide toparlanmanın hız kazanacağını öngörmeleriyle, dolar başta sterlin ve euro olmak üzere önde gelen para birimleri karşısında son yılların en düşük düzeylerine geriledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Salı günü gerçekleştirdiği 14 ay vadeli kuponsuz tahvilde net satış 196.9 milyon lira, nominal teklif 1 milyar 112 milyon lira oldu. Hazine'nin 6 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvili yeniden ihracında reel getiri yüzde 2.4, net satış 5 milyar 230.4 milyon lira, nominal teklif 5 milyar 248 milyon lira oldu.

Hazine'nin 14 ay vadeli kuponsuz tahvili yeniden ihracı öncesinde piyasa yapıcılara rekabetçi olmayan teklif (ROT) satışı 200 milyon lira, 6 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvili yeniden ihracı öncesinde PY'lere ROT satışı 1 milyar 750 milyon lira oldu.Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,515 ve 1,560 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 2.11 düşüşle 1,517.86 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 2.57, BIST Mali Endeks yüzde 2.29 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.89 eksideydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.0712 lira ve en yüksek 7.1149 lirayı gördükten sonra, 7.08 – 7.09 lira aralığında,euro en düşük 8.5921 lira ve en yüksek 8.6509 lirayı gördükten sonra, 8.61– 8.62 lira aralığında,sterlin en düşük 10.0193 lira ve en yüksek 10.1245 lirayı gördükten sonra 10.04 – 10.05 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.21504 - 1.21800 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21375 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şu değerlendirme yapıldı: "Dün yurtdışı piyasalardan negatif ayrışan endekste ocak ayı sonunda oluşan dip seviyelerden geçen son yükselen trendin altında kapanış gerçekleşti. "Bu trend dün 1,527 civarında bulunurken endeksin kapanışı 1,518 civarından gerçekleşti. İşlem hacminin de görece yüksek seyrettiği günde önceki günlerde sert yükselişler sergileyen hisselerde aynı sertlikte yaşanan satışlar dikkat çekti. "Bununla birlikte endeksteki dünkü negatif görünüme karşın dün yine bazı hisselerde sert yukarı yönlü hareketler vardı. Endekste hisse bazlı yaşanan bu ayrışmalara karşı dikkatli olmak gerektiğini düşünüyoruz. "Bugün için endekste izleyeceğimiz ilk direnç 1,532 olup, bu seviyenin altında kalındığı sürece zayıf seyrin devam edeceğini düşünüyoruz. Aşağıda ise 1,500 ara destek konumunda."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı