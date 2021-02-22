Son dakika haber! Dolar 6.98 lira, euro 8.47 lira, sterlin 9.80 lirada

Son dakika ekonomi haberi... Küresel piyasalarda aşılamadaki ilerlemenin yarattığı iyimser havayla, yatırımcıların küresel ekonomide toparlanmanın hız kazanacağını öngörmeleriyle, dolar başta sterlin ve euro olmak üzere önde gelen para birimleri karşısında son yılların en düşük düzeylerine geriledi.