HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Son dakika haber | Dolar 6.95 lira, euro 8.22 lira, sterlin 9.12 lirada

Son dakika haberleri... Dövizler yeni güne, TL sıkışıklığının etkisiyle BIST100 Endeksi'nin sert düştüğü Salı günün kapanış düzeylerine yakın başladı.

Son dakika haber | Dolar 6.95 lira, euro 8.22 lira, sterlin 9.12 lirada
05.08.2020 09:19 | Son Güncelleme: 05.08.2020 09:23

Dövizler yeni güne, TL sıkışıklığının etkisiyle BIST100 Endeksi'nin sert düştüğü Salı günün kapanış düzeylerine yakın başladı.

Ünlü&Co/DAHA Araştırma'nın analizinde, euro/dolar paritesinin gücünü koruduğuna işaret edilerek, dün 1.1800'in üzerini test etmesine karşın, bu bölgede satışla karşılaşan euro/dolar geri çekilmelerinin 1.1700'nin üzerinde karşılamakta zorlanmadığının altını çizildi ve eklendi:

"ABD tahvil faizlerindeki geri çekilmenin desteği ile paritenin yeni güne ise 1,1800'in üzerini test ederek başladığını görüyoruz. "Uzun süredir olduğu gibi kısa vadeli şartların EUR lehine bir tablo çizerken yükselişin korunması için 1.1800'in üzerinde kapanışlar yapılması gerektiğini düşünüyoruz."Bugün Euro Bölgesi'nden gelecek PMI hizmet endeksinin yanında ABD'den gelecek ISM hizmet endeksi ve özel sektör istihdamının ortaya koyacağı tablo paritenin performansında belirleyici olacaktır."Dolar/lirada volatilitenin arttığına da işaret edilen analizde, "Londra swap piyasasına sunulan TL likiditesinin azalmasına paralel olarak swap faizlerinde yaşanan keskin yükseliş dün dolar/liranın 6.90'ın altını test etmesini sağladı. Ancak swap faizlerindeki yükseliş TL'ye ilk etapta değer kazandırabilecek olsa da bu tip fiyat hareketleri sağlıklı olmayacağı için kısa vadede volatilitenin devam edebileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Kaldı ki, dünkü geri çekilmenin kalıcı olamaması da bu görüşümüzü destekler nitelikte" diye eklendi.Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,064.91 ve 1,143.26 puan arasındaki geniş bantta dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü, yüzde 3.53 düşüşle 1,087.16 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 3.39, BIST Mali Endeks yüzde 3.41, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 4.23 eksideydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.8794 lira ve en yüksek 7.9633 lirayı gördükten sonra, 6.95 – 6.96 lira aralığında,euro en düşük 8.1274 lira ve en yüksek 8.2580 lirayı gördükten sonra, 8.22 – 8.23 lira aralığında,sterlin en düşük 9.0105 lira ve en yüksek 9.1392 lirayı gördükten sonra 9.12 – 9.13 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17928 - 1.18215 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18050 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" başlıklı analizinde şöyle denildi: "Dün yurt dışı piyasalarda Türk Lirası swap faizlerinde yaşanan sert yükseliş ve Türk Lirası likiditesinde yaşanan sıkışıklık, Türk Lirası ihtiyacını karşılamak adına endekste satışlarının yaşanmasına neden oldu. "Dün yaklaşık 80 puanlık bir aralıkta hareket eden BIST-100'de önemli bir destek olan 1,100 seviyesi de kırıldı. "Aşağıda 200 günlük üssel ortalama (1,070) ile 1,065 seviyeleri ilk önemli destek noktalarıdır. "Buranın altında 1,055 ve 500 günlük üssel ortalama (1,033) gündeme gelebilir. Yukarıda ise 1,100 – 1,110 ve 50 günlük üssel ortalama (1,128) seviyeleri kısa vadeli direnç noktalarıdır. 

"Endekste dip oluşumu teyit edilmeden ve 50 günlük üssel ortalama üzerinde kapanışlar görülmeden yaşanabilecek yükselişlere karşı temkinli yaklaşılması yararlı olacaktır."


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi Güncel
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin 'Mesajlar nerede' sorusuna cevap veremedi 3. Sayfa
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin "Mesajlar nerede" sorusuna cevap veremedi
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu Güncel
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı 3. Sayfa
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü 3. Sayfa
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor Magazin
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama: 100'ü aşkın kişi hayatını kaybetti, 4000'e yakın yaralı var
Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama: 100'ü aşkın kişi hayatını kaybetti, 4000'e yakın yaralı var
Hastanenin 'erkek' dediği bebek evde kız çıktı
Hastanenin "erkek" dediği bebek evde kız çıktı
Cumhurbaşkanı kararıyla MASAK Başkanı Osman Dereli resmen görevden alındı
Cumhurbaşkanı kararıyla MASAK Başkanı Osman Dereli resmen görevden alındı
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
Emeklilikte yaşa takılanlar 'Umut Partisi'ni kurdu
Emeklilikte yaşa takılanlar "Umut Partisi"ni kurdu
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Beyrut'taki patlama düğün fotoğrafı çektiren çiftin kamerasına yansıdı! Şiddetli sarsıntı gelini savurdu
Beyrut'taki patlama düğün fotoğrafı çektiren çiftin kamerasına yansıdı! Şiddetli sarsıntı gelini savurdu
Mutfak ekipmanlarını yerde gören Mehmet Yalçınkaya küplere bindi! Tüm yarışmacıları azarladı
Mutfak ekipmanlarını yerde gören Mehmet Yalçınkaya küplere bindi! Tüm yarışmacıları azarladı
Son Dakika: Aselsan personelini taşıyan minibüse otobüs çarptı: 1 ölü, 2'si ağır 8 yaralı
Son Dakika: Aselsan personelini taşıyan minibüse otobüs çarptı: 1 ölü, 2'si ağır 8 yaralı
Beyrut'u kana bulayan patlamanın neden bu kadar şiddetli olduğu netleşti
Beyrut'u kana bulayan patlamanın neden bu kadar şiddetli olduğu netleşti
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Netanyahu, Beyrut'taki patlamanın olduğu yeri 2018 yılında BM'de işaret etmiş
Netanyahu, Beyrut'taki patlamanın olduğu yeri 2018 yılında BM'de işaret etmiş
Okulların açılmasına sayılı gün kaldı! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan en riskli yaş grubuna dikkat çekti
Okulların açılmasına sayılı gün kaldı! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan en riskli yaş grubuna dikkat çekti
Tekirdağ'ın tatil beldesinde bayram sonrası sahilden 500 ton çöp toplandı
Tekirdağ'ın tatil beldesinde bayram sonrası sahilden 500 ton çöp toplandı
Her şey bir anda oldu! Sobada çay yapmak isterken az daha canından oluyordu
Her şey bir anda oldu! Sobada çay yapmak isterken az daha canından oluyordu
Resmi Gazete'de yayınlanan kararla 6 ilin müftüsü değişti
Resmi Gazete'de yayınlanan kararla 6 ilin müftüsü değişti
7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum
7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 'Kovid-19 tedbirleri' konulu ek genelge gönderdi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Kovid-19 tedbirleri" konulu ek genelge gönderdi
Mersin'de aile içi tartışma kanlı bitti! Hayırsız evlat tartıştığı babasına 6 el kurşun yağdırdı
Mersin'de aile içi tartışma kanlı bitti! Hayırsız evlat tartıştığı babasına 6 el kurşun yağdırdı
MHP'den ihraç edilen Erhan Usta'nın kızının nikah töreninde 4 genel başkan bir araya geldi
MHP'den ihraç edilen Erhan Usta'nın kızının nikah töreninde 4 genel başkan bir araya geldi
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç'e ilk destek Tuğba Ekinci'den geldi
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç'e ilk destek Tuğba Ekinci'den geldi
'Koronavirüse iyi geliyor' diyerek ürün tanıtan ünlülere ceza yağdı
"Koronavirüse iyi geliyor" diyerek ürün tanıtan ünlülere ceza yağdı
Lübnanlı babanın patlama anında oğlunu korumaya çalıştığı anlar kameraya böyle yansıdı
Lübnanlı babanın patlama anında oğlunu korumaya çalıştığı anlar kameraya böyle yansıdı
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, futbolcu Markus Raikkonen'le evlendi
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, futbolcu Markus Raikkonen'le evlendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Dündar Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Şentop Bülent Bostanoğlu
Magazin Hadise Müge Anlı Hülya Avşar Mehmet Ali Erbil
Spor Okan Buruk Nihat Özdemir Sergen Yalçın Mahmut Tekdemir Servet Yardımcı
Daha Fazla Deprem Beyrut Lübnan Patlama
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Dolar 6.95 lira, euro 8.22 lira, sterlin 9.12 lirada - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.8.2020 10:03:04. #1.14#
title