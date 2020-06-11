Son dakika haber | Dolandırıcılık şüphelisi: Kimse bu tuzaklara düşmesin (2)
Son dakika güncel haberi: 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIMersin'de kendilerini polis, savcı gibi kamu görevlisi olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan M.K., A.A., M.A. ve M.S. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
11.06.2020 18:12 | Son Güncelleme: 11.06.2020 18:15
4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Mersin'de kendilerini polis, savcı gibi kamu görevlisi olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan M.K., A.A., M.A. ve M.S. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA