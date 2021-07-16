Son dakika haber! Dolandırıcılar Türk polisinden kaçamadı: 10 gözaltı
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Son dakika haber! Dolandırıcılar Türk polisinden kaçamadı: 10 gözaltı

Son dakika haber! Dolandırıcılar Türk polisinden kaçamadı: 10 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Kendisini polis, hakim ve savcı olarak tanıtan çeteye 3 ilde ortak operasyon gerçekleştirildi.

Kendisini polis, hakim ve savcı olarak tanıtan çeteye 3 ilde ortak operasyon gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, Polatlı Emniyet Müdürlüğünce, kendisini polis, hakim ve savcı olarak tanıtıp maddi menfaat temin eden 10 şahıs tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik Ankara, Şanlıurfa ve Bursa illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin gözaltı işlemleri bitmesinin ardından haklarında tanzim edilen evraklarla bugün sabah saatlerinde Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildikleri öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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