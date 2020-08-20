Son dakika haber: Dolandırıcı sahte polislerin oyununu gerçek polisler bozdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: Dolandırıcı sahte polislerin oyununu gerçek polisler bozdu

Son dakika 3. sayfa haberi: Kahramanmaraş'ta vatandaşlara 'adınız terör örgütüne karışmış' diyerek kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcıların oyununu gerçek polisler bozdu.

Son dakika haber: Dolandırıcı sahte polislerin oyununu gerçek polisler bozdu
20.08.2020 20:14 | Son Güncelleme: 20.08.2020 20:52

Kahramanmaraş'ta vatandaşlara 'adınız terör örgütüne karışmış' diyerek kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcıların oyununu gerçek polisler bozdu. Kandırılan iki kişinin paralarını polisler kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, 81 yaşındaki emekli öğretmen S.K.'yı telefonla arayan bir şüpheli kendisini polis olarak tanıtıp, terör örgütüne adının karıştığı söylenerek kandırdı. 14 bin TL para ve 80 bin lira değerindeki altını alan emekli öğretmen dolandırıcılara teslim etmek üzere evden çıktı. Bu durumu fark eden kızı gerçek polislere haber verdi. Haberi öğrenen polis hemen harekete geçerek yaşlı adama ulaşıp olayı engelledi. Aynı gün 83 yaşındaki H.Ö.'yü de arayan kendisini polis olarak tanıtan şüpheliler "adınız terör örgütüne karışmış" diyerek dolandırılmak istendi. Polis ve jandarmanın birlikte hareketi ile H.Ö.'nün Euro ve lira şeklinde toplamda 264 bin lira parası dolandırıcılara verilmeden kurtarıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem'e yeni görev Politika
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem'e yeni görev
Yunan istihbaratçı Kalenderidis'ten ülkesini karıştıracak Türkiye itirafı: Kaybolmuş ve yenilmiş durumdayız Dünya
Yunan istihbaratçı Kalenderidis'ten ülkesini karıştıracak Türkiye itirafı: Kaybolmuş ve yenilmiş durumdayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi İstanbul'da açıklayacak Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi İstanbul'da açıklayacak
Son Dakika: Türkiye'de 20 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1412 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 20 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1412 yeni vaka tespit edildi
Selahattin Demirtaş'tan muhalefete ittifak çağrısı! Önerilerini 9 maddeyle sıraladı Politika
Selahattin Demirtaş'tan muhalefete ittifak çağrısı! Önerilerini 9 maddeyle sıraladı
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi Cinsellik
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Terör örgütü PKK'nın bomba yüklü 2 maket uçağı düşürüldü
Terör örgütü PKK'nın bomba yüklü 2 maket uçağı düşürüldü
TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'nın 'Devlete kırgın mısınız?' sorusuna verdiği yanıt mest etti
TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'nın "Devlete kırgın mısınız?" sorusuna verdiği yanıt mest etti
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz?
26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz?
En çok vakaya sahip 5 ilden biri olan Diyarbakır'da 11 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi
En çok vakaya sahip 5 ilden biri olan Diyarbakır'da 11 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı
'Yataklara düşmekten korkuyorum' yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
EGM, 'Ankara Kuşu' isimli Twitter hesabının kullanıcısı hakkında suç duyurusunda bulundu
EGM, "Ankara Kuşu" isimli Twitter hesabının kullanıcısı hakkında suç duyurusunda bulundu
Meteoroloji'den 8 kente 'çok kuvvetli' yağış uyarısı
Meteoroloji'den 8 kente "çok kuvvetli" yağış uyarısı
Arkadaş kavgası kanlı bitti! Biri ağır yaralı halde 15 metre sürünerek yardım istedi
Arkadaş kavgası kanlı bitti! Biri ağır yaralı halde 15 metre sürünerek yardım istedi
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı
'Çöpe bayrak atıldı' videosu paylaşan kişinin eylemi kendisinin yaptığı belirlendi
"Çöpe bayrak atıldı" videosu paylaşan kişinin eylemi kendisinin yaptığı belirlendi
Katil koca, yakalandıktan sonra eşinin ölüp ölmediğini sordu
Katil koca, yakalandıktan sonra eşinin ölüp ölmediğini sordu
2023 yılında seçim sisteminde yapılacak değişiklikle yüzde 1 ve 2'lik partileri sürpriz bekliyor
2023 yılında seçim sisteminde yapılacak değişiklikle yüzde 1 ve 2'lik partileri sürpriz bekliyor
Kuzey İrlandalı hakem Richard Scott, trafo kazasında hayatını kaybetti
Kuzey İrlandalı hakem Richard Scott, trafo kazasında hayatını kaybetti
Şeftalinin üzerindeki 'Allah' yazısını gören çiftçi satmaya kıyamadı
Şeftalinin üzerindeki "Allah" yazısını gören çiftçi satmaya kıyamadı
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis geri adım attı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis geri adım attı
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Muharrem İnce Meral Akşener Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Hande Erçel Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Hikmet Karaman Ahmet Nur Çebi Mecnun Otyakmaz Oğulcan Çağlayan Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla İzmir Yunan Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Dolandırıcı sahte polislerin oyununu gerçek polisler bozdu - Kahramanmaraş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.8.2020 21:19:28. #1.15#
title