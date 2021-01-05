Son dakika haber: Doktorların yemek kitabının geliri koronadan ölen sağlıkçıların çocukları için kullanılacak

TÜRKİYE'nin farklı illerinde görev yapan doktorlardan gelen tariflerden hazırlanan '100 Doktor 100 Tarif' adlı yemek kitabının geliri, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarının eğitiminde kullanılacak. Kitabın fikir babası Dr. Murat Çam, "Bu kitap sadece 100 hekimin tarif göndererek oluşturduğu bir tarif kitabı değil, bu kitabın bir amacı, Covid-19 ile mücadelede şehit olan sağlık çalışanlarının çocuklarının eğitimine katkıda bulunmak" dedi.

Türkiye'de farklı illerinde görev yapan doktorlar bir araya gelerek emekli genel cerrahi uzmanı Dr. Murat Çam'ın editörlüğünde '100 Doktor 100 Tarif' yemek kitabını hazırladı. Kitabın geliri, Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) bünyesinde oluşturulan 'Emanetiniz Emanetimizdir' fonu aracılığıyla, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarının eğitiminde kullanılacak. Bir ayda 9'uncu baskıya ulaşarak büyük bir başarı elde eden kitabın fikir babası Murat Çam, Türkiye'nin ve dünyanın Covid-19 pandemisinin pençesi altında yaşarken, emekli olması nedeniyle ön cephede savaşamadığını belirtti. Dr. Çam, "Ben de bir şeyler yapmak istedim. Çocukluğumdan beri yemek yapmaya, bunları mutfağımda deneyimlemeye meraklıyım. Bu benim hobim bu alanda bir şeyler yapmak istedim. Projeyi oluşturdum KAHEV ile konuştum. Çünkü onlar nisan ayında pandeminin ilk döneminde 'Emanetiz Emanetimizdir' burs fonunu oluşturmuşlardı. Bu fon Covid-19'la savaşırken şehit olan sağlık çalışanlarının geride bıraktıkları çocuklarının eğitiminde kullanılacak bir fon idi" dedi.

'BU KİTABIN BİR AMACI VAR'300'e yakın tarif geldiğini ve pandemi şartlarında 4 ay gibi kısa bir sürede seçilen 100 tarifle kitabın oluştuğunu söyleyen Çam, "Bu kitap sadece 100 hekimin tarif göndererek oluşturduğu 128 sayfadan ibaret bir tarif kitabı değil. Bu kitabın bir ruhu, felsefesi, amacı var. Amacı ne? Kovid-19 ile mücadelede şehit olan sağlık çalışanlarının çocuklarının eğitimine katkıda bulunmak üzere tasarlandı. Bu kitabın bir başka anlamı var. Bu kitap, hekimlerin yüksek idealler etrafında birleşmesi ve dayanışmasının ürünü. Bu kitap hekimlerin kendilerine, meslektaşlarına sağlık çalışanlarına ve topluma karşı duydukları sorumlulukların bir tezahürü. Pandeminin ağır koşullarında hekim arkadaşlarım bir yandan ön cephede ölümle burun buruna savaşırken bir yandan da tariflerini gönderdiler. Önce yemeklerini yaptılar, fotoğraflarını çektiler ve tariflerini bize gönderdiler. Bu kitap halkımız olduğu sürece yaşayacak. Bu kitap yaşadıkça da emanetiniz emanetimizdir burs fonuna gelir olarak gitmeye devam edecektir" diye konuştu.'NE KADAR DESTEK O KADAR ÇOK ÖĞRENCİ'KAHEV Yönetim Kurulu üyesi Bilge Can Hasde ise, KAHEV'in 2017'de başlatılan bir yardım hareketi olduğunu ve Türkiye'nin dört bir yanından kadın hekimlerin desteğiyle 2018 yılında vakıf statüsüyle yoluna devam ettiğini anlattı. Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının en fazla etkilendiğini söyleyen Hasde, bu süreçte 'Emanetiz Emanetimizdir' burs fonunun oluşturulduğunu kaydetti. Burs fonunun doktor, hemşire, temizlik personelleri, ambulans şoförü gibi bütün sağlık çalışanlarının çocuklarını kapsadığını söyleyen Hasde, "Biz ne kadar destek alırsak o kadar çok öğrenciye ve okula ulaşabiliyoruz" dedi.'İYİLİK PROJESİNE KATKI'

Kitaba annesinin tarifiyle destek veren Gazi Üniversitesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanı Lütfiye Özlem Atay ise, bu projede yazar olarak bulunmaktan çok heyecan duyduğunu belirterek, "Bu kitap bir iyilik projesine katkı verdi. Başka bir yol kat etmiş oldu. Covid-19 pandemisi sırasında bir sürü sağlık çalışanı vefat etti. Onların çocuklarının eğitimlerine destek adına 'Emanetiniz Emanetimizdir' projesine bütün bu kitabın gelirinin gidiyor olması bu kitabı daha özel bir kitap haline getirdi" ifadelerini kullandı.

- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Pelin ÜZEK KILIÇ