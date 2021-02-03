Son dakika haber: Doktorlardan "Kovid-19'un çocuklar üzerindeki etkisine dikkat edin" uyarısı

Son dakika haberlerine göre Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının çocuklar, gençler ve aileler üzerinde psikolojik etkiler bıraktığını belirterek, "Farkında olmasak da çocuklarımız salgından ciddi anlamda etkileniyor.

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının çocuklar, gençler ve aileler üzerinde psikolojik etkiler bıraktığını belirterek, "Farkında olmasak da çocuklarımız salgından ciddi anlamda etkileniyor. Aileler bu konuda psikiyatri doktorlarımıza danışabilirler." dedi.

Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede yaklaşık 3 milyon insana hizmet veren bir hastane olduklarını söyledi.

Salgın sürecinin çocukları da en az yetişkinler kadar etkilediğini belirten Çelik, çocukların bu süreci evde geçirdiğini, okulların da kapanmasıyla bu sürecin uzadığını aktardı.

Ruhsal olarak Kovid-19 salgınından çok etkilenen çocukların, anne babalarını kaybetme korkusu yaşadığını ifade eden Çelik, "Farkında olmasak da çocuklarımız salgından ciddi anlamda etkileniyor. Muhtemelen bu durum gelecekte de çocukların hayatına yansıyacak. Bu konuda aileler psikiyatri doktorlarımıza danışabilirler. Ailelerin bilinçlenmesi gerekiyor. Kovid-19'a yakalanan çocukları çocuk enfeksiyon ve çocuk hastalıkları servislerimizde tedavi ettik. Hastalığı ağır seyreden çocuk hastamız olmadı. Sağlığına kavuşan hastalara hekimlerimiz tarafından psikolojik destek verildi." diye konuştu.

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Adem Işık ise Kovid-19 salgının hem çocukların hem de yetişkinlerin hayatlarında önemli değişikliklere neden olduğunu ifade etti.

Salgın nedeniyle birçok ülkede insanların temel faaliyetleri dışında evden çıkmalarının kısıtlandığını anımsatan Işık, şöyle konuştu:

"Polikliniğimize başvuran çocuklarda kaygı, depresyon, travma sonrası stres bozukluğu, öfke, sinirlilik, aşırı hareketlilik, ebeveyne bağımlılık, kardeş kıskançlığı gibi çeşitli davranış değişiklikleri yaşadıklarını görüyoruz. Bu süreçte, özel gereksinime ihtiyacı olan çocukları gözden kaçırmamak gerekir. Bu çocuklar salgın gibi olumsuz durumlarda savunmasız kalıyorlar. Çocuklara Kovid-19 salgını hakkında yaşlarına uygun şekilde bilgi verilmelidir. Bu dönemde çocuklarda aniden başlayan, şiddetli ve daha önce görülmeyen abartılı davranış, uyku sorunu, aşırı kaygı, huy değişiklikleri, mevcut ruhsal hastalığa ait belirtilerde kötüleşme, ilaç kullanıyorsa beklenmedik bir etki, tekrar tekrar soru sorma ve sürekli temizlikle uğraşma gibi davranışlarının görülmesi durumunda bir uzmana götürülmesi gerekiyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan