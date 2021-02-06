Son dakika haberi: DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Yoğun bakım ile serviste koronavirüs tedavisi gören eşler arasında haberleşmeyi sağladım"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi: DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Yoğun bakım ile serviste koronavirüs tedavisi gören eşler arasında haberleşmeyi sağladım"

06.02.2021 11:03 | Son Güncelleme: 06.02.2021 11:30

Son dakika haberine göre Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan ve 2 kez yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Özçiçek, yaşadıklarını anlattı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan ve 2 kez yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Özçiçek, yaşadıklarını anlattı.

Doç. Dr. Özçiçek, AA muhabirine, sağlık çalışanlarının salgın sürecinde fiziksel ve psikolojik bir savaşın içinde olduğunu söyledi.

Kovid-19 servisinde 9 ay çalıştığını ve 2 kez koronavirüsü yendiğini ifade eden Özçiçek, şöyle konuştu:

"Koronavirüsü ilk atlattıktan sonra çok şiddetli bir öksürükle başlayan bir hastalık dönemim oldu. Burada test yaptırdığımda yeniden hastalığa yakalandığımı öğrendim. Tedavime evde devam ederken, eşim ve çocuklarım da benden 5 gün sonra hastalandılar. Koronavirüs tedavimin 6'ncı gününde, şikayetlerimin artması, hastalığımın akciğerde yayılması nedeniyle hastaneye yatmam gerekti. Evden çıkıp hastaneye giderken 'Acaba eve geri dönebilecek miyim, çocuklarımı görebilecek miyim' diye düşünüp çok stresli bir süreç yaşadım."

Özçiçek, koronavirüsü atlatanların "Bir daha yakalanmam" diyerek tedbirleri gevşetmemesi gerektiğini belirterek ikinci kez yakalandığında Kovid-19'u daha ağır atlattığını dile getirdi.

"Kovid-19 tedavisi gören eşleriyle ilgili iyi haberler vermeye çalışıyorum"

Aile içi bulaşın kendisini çok etkilediğini aktaran Özçiçek, "Eşi ile birlikte Kovid-19 servisinde yatan karı koca hastalardan birinin bir süre sonra yoğun bakıma kaldırılmasıyla eşler arası haberleşmeyi sağladım. Her gün servise geldiğim zaman yoğun bakımda olan eşleri hakkında benden bilgi istiyorlar. O yüzden ben de servise gelmeden önce yoğun bakımda önceden eşlerini ziyaret edip hastalarımıza iyi haberler vermeye çalışıyorum." diye konuştu.

Özçiçek, eşleri yoğun bakıma kaldırılan kişilerin serviste çok endişeli bir bekleyiş içerisine girdiğini anlatarak bu durumlardan da etkilendiklerini söyledi. Hastalara her konuda yardımcı olmaya çalıştıklarını vurgulayan Özçiçek, şunları kaydetti:

"Hastalarımdan bir tanesi eşinin tek kalmaktan korktuğunu ve ona yoğun bakımda yardımcı olmamı istediğini söylemişti. Ben de hastaya sürekli eşinden haber götürdüm, getirdim. Kendisini teskin ettim, yoğun bakımla servisteki eşi arasında iletişimi sağladım ve hastalarımızı daha sonra sağlık bir şekilde tekrar evlerine gönderebildik. Salgın geçmedi, hala devam ediyor. Tedbirlere çok ciddi bir şekilde uymamız lazım. Özellikle son günlerde mutant virüsler korkulu rüyamız olmaya başladı. Çok kolay bulaşıyor, hızlı yayılıyor. Şu anda kısıtlamaların etkisiyle hastalarımız azaldı. Eskisine göre çok rahat bir durumdayız. Biz bu hastalıktan korunabilmek için mutlaka aşılanmalıyız."

Son dakika haberi: DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - 'Yoğun bakım ile serviste koronavirüs tedavisi gören eşler arasında haberleşmeyi sağladım'
Son dakika haberi: DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - 'Yoğun bakım ile serviste koronavirüs tedavisi gören eşler arasında haberleşmeyi sağladım'
Son dakika haberi: DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - 'Yoğun bakım ile serviste koronavirüs tedavisi gören eşler arasında haberleşmeyi sağladım'
Son dakika haberi: DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - 'Yoğun bakım ile serviste koronavirüs tedavisi gören eşler arasında haberleşmeyi sağladım'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Muharrem İnce Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Çiğdem Karaaslan
Magazin Hadise Halsey Sezen Aksu Özcan Deniz
Spor Ali Koç Erol Bulut Okan Buruk Hakan Kutlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kaza Mersin Gazete Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Yoğun bakım ile serviste koronavirüs tedavisi gören eşler arasında haberleşmeyi sağladım" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 11:30:38. #1.15#
title