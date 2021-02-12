Son dakika haber... DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Bir kadının down sendromlu kızı ve yakınlarıyla vedalaşma anları bizi derinden etkiledi"
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Son dakika haber... DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Bir kadının down sendromlu kızı ve yakınlarıyla vedalaşma anları bizi derinden etkiledi"

12.02.2021 11:09 | Son Güncelleme: 12.02.2021 11:09
Son dakika haber... DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR -

Son dakika habere göre Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde görev yapan Uzm. Dr. Ömer Küçükdemirci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) servisinde tedavi gören hastalarıyla yaşadığı acı dolu hatıraları unutamıyor.

Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde görev yapan Uzm. Dr. Ömer Küçükdemirci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) servisinde tedavi gören hastalarıyla yaşadığı acı dolu hatıraları unutamıyor.

Küçükdemirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgının başladığı günden itibaren yüzlerce hastası olduğunu, bunların bazılarının kendisinde çok acı hatıralar bıraktığını söyledi.

Yaşanan tüm acı olaylara rağmen bazı kişilerin hastalık ve aşıya karşı halen küçümseyici tavır aldığına şehit olduklarını anlatan Küçükdemirci, "Bu insanlar maalesef ya hastalığa kendileri yakalanınca ya da sevdikleri birini kaybedince işin ciddiyetine varıyor." dedi.

Özellikle gençlerin "Bana bir şey olmaz." mantığıyla hareket etmesinin salgınla mücadeleyi olumsuz etkilediğini vurgulayan Küçükdemirci, gençlere bu hastalığın herkesi hayattan koparabildiğinin daha sık anlatılması gerektiğini belirtti.

Küçükdemirci, sağlık çalışanları olarak salgınla mücadelede ellerinden gelenin en iyisini yapmak için büyük gayret gösterdiklerine işaret ederek, "Sağlığına kavuşan hastalarımız oldu ancak kaybettiğimiz canlarımız da oldu." diye konuştu.

Salgın sürecinde çok üzücü, can sıkıcı olaylar yaşadıklarını anlatan Küçükdemirci, şunları kaydetti:

"Örneğin yoğun bakımda yatan kadın hastamızın 16 yaşlarında down sendromlu bir kızı vardı. Durumu kötü olmasına karşın sürekli 'Kızım ne olacak?' diye onu düşünüyordu. Bir gün telefonumdan görüntülü arayarak kızıyla görüşmesini sağladım. O kadının kızı ve yakınlarıyla vedalaşma anları bizi derinden etkiledi. Kısa süre sonra zaten o hastamızı kaybettik. Benim için çok acı ve duygusal bir kayıp oldu. Bunun gibi unutamadığım acı anlarım oldu. Maalesef halen işin ciddiyetini anlamayan insanlarımız var. Onlara tavsiyem, nefeslerini sık aralıklarla 30 saniye boyunca tutmaya çalışsınlar, o zaman hastaların neler çektiğini daha iyi anlayacaklar."???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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