Son dakika haber: DOĞUSİFED'in düzenlediği "ödüllü fikir maratonu" yarışmasının kazananları belli oldu

VAN (AA) - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) yürütücülüğündeki Bölgesel İş Ağları Projesi DOĞUSİFED Fikir Maratonu yarışmasının kazananları belli oldu.

Doğu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonundan (DOĞUSİFED) yapılan açıklamaya göre, Van'daki bir otelde gerçekleştirilen programda konuşan, Yönetim Kurulu Başkanı Müslüm Erbay, federasyonlarında 8 üye derneğin ve 1500'e yakın gönüllü iş insanının yer aldığı söyledi.

Ortak akıl oluşturmak ve kapsayıcılığı artırmak amacıyla fikir yarışması düzenlediklerini belirten Erbay, şunları kaydetti:

"Uygulanabilir, yaratıcı ve çözüm odaklı fikirler arasından seçici kurulumuzun belirlediği her kategoriden 5 olmak üzere toplam 15 fikir ödüllendirilecek. Üç gün süren sentez toplantıları sonrasında bölgemize ait sorunları ve çözümleri, üye derneklerimiz, STK'lar, üniversiteler, kalkınma ajansı, yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşlarından katılımcılar ile değerlendirdik. Ortaya çıkan çözüm odaklı sonuçları projelendirmeyi ve bölgemizin gelişimine katkı sağlayacak uygulanabilir fikirleri hayata geçirmeyi planlıyoruz."

Yarışmada, "E-girişimci kadınlar" kategorisinde Cansel Şencan, "İstersen her şey mümkün, iste yeter!" kategorisinde Esmanur Yiğit, "Nasıl girişimci kadınlar artar?" kategorisinde Begüm Bele, "Genç atılım" kategorisinde Ozan Üçüncüoğlu ve "Kadının önceliklerini kolaylaştır" kategorisinde Gökçen Özaydın ödül kazanan isimler oldu.

Program, projeler ve devam eden yarışmalarla ilgili değerlendirme toplantısıyla sona erdi.