Son dakika haber | Doğum günü pastası için polis amcalarını aradı
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Son dakika haber | Doğum günü pastası için polis amcalarını aradı

Son dakika haberlerine göre Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde korona virüs karantinasında olan 13 yaşındaki çocuk, yaş gününü kutlamak için polis amcalarından yardım istedi.

Son dakika haber | Doğum günü pastası için polis amcalarını aradı
12.08.2020 10:32 | Son Güncelleme: 12.08.2020 10:36

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde korona virüs karantinasında olan 13 yaşındaki çocuk, yaş gününü kutlamak için polis amcalarından yardım istedi.

Covid-19 dolayısıyla ev karantinasında bulunan 13 yaşındaki Selman Emek, yaş günü dolayısıyla evde bir doğum günü yapmak istedi. Ancak ev karantinası münasebetiyle dışarıya çıkamayan Selman, 155 polis hattını arayarak durumunu anlattı. Görevli polis memuru da, ilginç talebi amirlerine iletti. Selman'ın bu istediğini yerine getirmek için hemen harekete geçen Düziçi ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aldıkları doğum günü pastasını Selman Emek'e kısa sürede teslim ederek doğum gününü kutladılar.

Küçük Selman da, kendisini kırmayarak isteğini kısa sürece gerçekleştiren polis amcalarına teşekkür ederek 'iyi ki varsınız' dedi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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