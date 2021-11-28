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Son dakika haber: Doğu ve Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Federasyonu'ndan Cumhurbaşkanına destek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: Doğu ve Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Federasyonu'ndan Cumhurbaşkanına destek

Son dakika haberi: Diyarbakır'da Doğu ve Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Federasyonu, son dönemdeki ekonomik operasyonlarla ilgili Cumhurbaşkanına destek açıklaması yaptı.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da Doğu ve Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Federasyonu, son dönemdeki ekonomik operasyonlarla ilgili Cumhurbaşkanına destek açıklaması yaptı.

Federasyon adına açıklama yapan Hayrettin Yıldırım, "Cumhurbaşkanımıza karşı bu günlerde fitneciler, yalancılar, kumpasçılar, darbeciler ve tüm Türkiye düşmanları birleşip saldırıyorlar, biz bu operasyona geçit vermeyeceğiz. Nasıl ki çukur olaylarını, gezi olaylarını, 15 Temmuz darbe girişimini milletimizin sağduyusu bertaraf ettiyse bu ekonomik operasyonlarını da edecektir. Şuan ekonomimize bir saldırı var. Ülke ekonomisini hedef alan bu saldırılar küresel güçlerin ekonomimizin 2023 aydınlığına kavuşmaması için yapılan bir saldırıdır" dedi.

"En son aç kalacak ülke tarım ülkesi Türkiye'dir"

Bu saldırılara milletin geçit vermeyeceğini söyleyen Yıldırım, "En son aç kalacak ülke tarım ülkesi Türkiye'dir bu saldırılara geçit vermeyeceğiz. Hali hazırda ülkemizde 20 yıldır olduğu gibi sağlam temeller üzerine kurulu siyasi bir istikrar vardır. Hiçbir tahrike kapılmadan bu saldırılara karşı tüm vatandaşlarımızı bu zor günlerde Cumhurbaşkanımızın ve devletimizin yanında olmaya davet ediyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

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