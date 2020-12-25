Son dakika haber! Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber! Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

25.12.2020 15:03 | Son Güncelleme: 25.12.2020 15:03
Son dakika haber! Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Son dakika gündem haberine göre Sakarya, Karabük, Zonguldak, Bolu ve Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Sakarya, Karabük, Zonguldak, Bolu ve Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım koordinasyonunda denetimler kent genelinde sürüyor.

Polis, jandarma ve zabıta ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanları ziyaret ederek maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını denetliyor.

Yol kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarında tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol eden ekipler, sürücü ve yolculara salgında uyulması gereken önlemleri hatırlatıyor.

Öte yandan Sakarya Büyükşehir Belediyesinin maske dağıtımı devam ediyor.

Karabük

Karabük'te jandarma ve polis ekipleri, kontrol noktalarında kimlik ve Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü yapıyor, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulunuyor.

Öte yandan Karabük ve Safranbolu Belediyesi ekiplerince, kentin yoğun kullanılan alanlarında temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriliyor.

Zonguldak

Kentteki cadde ve sokaklardaki ortak kullanım alanlarını dezenfekte eden Zonguldak Belediyesi temizlik ekipleri, cadde ve sokakları belli aralıklarla yıkıyor. Atık maske ve eldiven kutularını düzenli olarak dezenfekte eden ekiplerin yanı sıra polis ve zabıta ekipleri de vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında tedbirlere uyulması konusunda ikazda bulunuyor.

Jandarma ve polis ekipleri de ilçelerin girişlerindeki kontrol noktalarında vatandaşların ateşini ölçüyor, kimlik ve HES kodu kontrolü yapıyor.

Bolu

Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor.

Kent merkezinde özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı İzzet Baysal Caddesi, Karaçayır Parkı ve Atatürk Orman Parkı'nda polis ve bekçiler tarafından maske ve sosyal mesafe kontrolleri sürüyor.

Ekipler tarafından maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayanlara idari para cezası uygulanıyor.

Öte yandan Bolu Belediyesi ekipleri de resmi kurumlar ile vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce

Düzce'de Vali Cevdet Atay'ın koordinesinde yürütülen Kovid-19 denetimleri sürüyor.

Düzce kent merkezi ve ilçelerde toplu taşıma araçları ve taksiler denetlenirken jandarma, polis ve zabıta ekipleri, iş yerleri ve kamuya açık alanlarda maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması konusunda vatandaşları ve esnafı uyarıyor.

Vefa Sosyal Destek ekiplerince ise ihtiyaç sahiplerinin talepleri karşılanıyor. Belediye ekipleri de kentin ana arterlerinde dezenfeksiyon çalışması yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlana Hulusi Akar İsmail Demir Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Miray Daner Aslı Tandoğan İbrahim Büyükak Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Mustafa Er Vitor Hugo Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Maç Bakan Hisarcık İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 15:06:39. #1.14#
title