Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Kocaeli, Bolu, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sıkılaştırılan denetimler devam ediyor.

Sakarya, Kocaeli, Bolu, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sıkılaştırılan denetimler devam ediyor.

Sakarya'da salgının önlenmesi ve bulaş riskinin azaltılması amacıyla alınan tedbirler kapsamında kolluk kuvvetleri ve belediye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması saatlerindeki uygulamaların dışında da yoğunluğun yaşandığı pazar yerleri ve alışveriş merkezlerinde salgın kurallarını denetliyor.

Ekipler, toplu taşıma araçları, bakkal, berber, şarküteri gibi birçok işletmede maske, hijyen ve mesafe kurallarının uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmenin yanı sıra fabrika ve otellerde de bilgilendirme çalışmalarını yürütüyor.

Kocaeli

AK Parti İzmit ilçe Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney'in talimatıyla İzmit'te ilçe yöneticileri, meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları ile mahalle başkanlarından oluşan 100 kişilik Kovid-19 komisyonu kuruldu.

Özel ekip, her gün mahalle başkanlarından gelen bilgiler doğrultusunda İlçe Başkanlığında bir araya gelerek koronavirüs tanısı konulan ve temaslı olması sebebiyle karantinadakileri tek tek arıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güney, salgın sürecinde devletin her kademesinin seferberlik ruhuyla vatandaşların yanında olduğunu belirterek, "Sağlık çalışanlarımız aynı şekilde kendi hayatlarından geçerek cansiperane çalışıyorlar. Bu süreçte evinde sıkıntı yaşayan bir vatandaşımız olur da ona ulaşamazsak, vicdanımız sızlar." ifadesini kullandı.

Adliyeye HES koduyla giriş dönemi

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını ile ilgili Sağlık Bakanlığının kararları ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda, merkez ve ilçe adliyelerine girişler Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile mümkün olacak.

Zonguldak

Zonguldak Belediyesine bağlı temizlik ekipleri, kentteki bazı caddelerde ortak kullanım alanlarının yanı sıra camiler, pazar yerleri, minibüsler ve çocuk oyun parkları, çöp konteynerleri, atık maske ile eldiven kutularını dezenfekte ederken, cadde ve sokakları belli aralıklarla yıkıyor.

Polis ve jandarma ekipleri de Alaplı, Çaycuma, Gökçebey ve Devrek ilçeleri girişlerindeki kontrol noktalarında vatandaşların ateşini ölçerek, kimlik ve HES kodu kontrolü yapıyor.

Bolu

Bolu'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kentin en işlek noktalarında maske, sosyal mesafe ve HES kontrollerini, jandarma ekipleri de kendi sorumluluk alanları içerisinde denetimlerini sürdürüyor.

Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ilaçlama ekibi tarafından kentte dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriliyor.

Gerede Belediyesi de koronavirüs salgını önlemlerine yönelik İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeler kapsamında uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle ilçede kurulan pazarların günlerinde düzenlemeye gitti. Buna göre, ilçede cumartesi günleri kurulan Kapalı Hal Pazarı ve Hayvan yarın kurulacak.

Düzce

Düzce'de yayaların yoğun olarak kullandığı İstanbul ve Gaziantep caddeleri, Anıtpark ve Valilik meydanları ile Spor Sokak'a girmek isteyenlerin HES kodu sorgulandıktan sonra ateş ölçümü yapılıyor.

Salgın nedeniyle dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren Düzce Belediyesi ekipleri, bu süreçte vatandaşların da ihtiyaçlarını karşılıyor.

Cumayeri ilçesinde Belediye ekipleri koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, cadde ve sokaklar köpüklü suyla yıkanarak dezenfekte edildi. Ekiplerce kaldırımlar, ATM'ler, otobüs durakları, çöp konteynerleri özel solüsyonla dezenfekte ediliyor. İlaç sıkılan alanlar, diğer temizlik ekiplerince köpüklü su ve fırçalarla yıkanıyor. Özellikle halkın yoğun olarak kullandıkları caddeler ile başlanılarak tüm ana caddelerde devam edileceği öğrenildi.

Vatandaşlar yeni alınan Kovid-19 tedbir kararlarından memnun

Düzce'de yaşayan Semih Bülbül, koronavirüsle mücadele anlamında alınan tedbirleri yerinde bulduğunu söyleyerek, "Tedbirler vatandaşları koruyor ve salgının yayılmasını önlüyor fakat biz esnafız bizleri de maddi anlamada bir takım zorluklar yaşıyoruz." dedi.

Alınan tedbirlerin iyi olduğunu dile getiren Ömer Sert, mesafe, maske ve hijyen kurallarının önemli olduğunu vurgulayarak, "Alınan tedbirler yerinde fakat biz vatandaş olarak çok duyarlı değiliz. 'Yeterli seviyede dikkatli miyiz, tedbirli miyiz?' soru işareti. Biz vatandaş olarak önce kendimiz kurallara riayet edelim ki yetkililere de yardımcı olalım." diye konuştu.

Mehmet Zeynel de devletin aldığı kararları çok yerinde bulduğunu fakat vatandaş olarak bu kurallara uyma konusunda sıkıntı yaşandığını aktararak, kısıtlamanın genişletilmesini istedi.

Karabük

Karabük Valisi Fuat Gürel, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uyanlara teşekkür ederek, "Tedbir ve önlemlere uymak ilk önce kendimizin sonra sevdiklerimizin ve toplumumuzun sağlığını koruyacaktır. Kısıtlamanın başlamasıyla ilimizin çeşitli noktalarında görev yapan güvenlik güçlerimize de kolaylıklar diliyorum." ifadesini kullandı.

Polis ekipleri, kent giriş çıkışlarında ve merkezinde toplu taşıma araçlarında denetim yaptı.

Kimlik ve HES kodu sorgulaması yapan ekipler, vatandaşlara kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Safranbolu Belediyesi kamu hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanlarının 31 Aralık'a kadar sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu saatlerde mesailerine sorunsuz ulaşmaları için ek seferler düzenledi. Sağlık personelinden ücret alınmayacağı belirtildi.

Bartın

Bartın'da, il genelinde İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bulaş riskini azaltmak için tüm kamu kurum ve kuruluşlarda (sağlık, kolluk kuvvetleri, itfaiye, temizlik elektrik, su doğalgaz gibi istisnai görevli birimler hariç) günlük çalışma başlama ve bitiş saatleri 10.00­-16.00 arası olacak şekilde belirlendi.

Kolluk kuvvetleri, halkın yoğunluk oluşturduğu yerlerde vatandaşlara sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda denetimlerini sürdürüyor.

Belediye hoparlöründen de maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması ve eş, dost, akraba ziyaretleri yapılmaması konusunda uyarı yapılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever