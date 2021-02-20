Son dakika haber... Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber... Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

20.02.2021 11:19 | Son Güncelleme: 20.02.2021 11:24
Son dakika haber... Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Son dakika haber... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Sakarya, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bolu'da cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Sakarya, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bolu'da cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Sakarya'da kentin normal zamanda en işlek adreslerinden Çark Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanlarında sakinlik hakim.

Hafta sonları yoğunluğun yaşandığı Donatım Park da sessizliğe büründü.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Bolu

Bolu'da cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Kentin işlek yerlerinden Demokrasi ve Kent Meydanı, İzzet Baysal Caddesi ve Atatürk Bulvarı boş kaldı.

Temizlik görevlilerinin çalışma yaptığı cadde ve sokaklar, sokak hayvanları ve güvercinlere kaldı.

Polis ekipleri, kentin farklı kesimlerinde oluşturulan kontrol noktalarında dışarıda bulunanlara yönelik denetim gerçekleştiriyor.

Karabük

Karabük'te cadde ve sokaklarda kısıtlama nedeniyle az sayıda kişinin olduğu görüldü.

Kentin işlek caddeleri ile Safranbolu'nun Arnavut kaldırımlı sokakları sessizliğe büründü.

Ekipler, kent giriş ve çıkışları ile kavşaklarda oluşturdukları noktalarda kontrollerini sürdürüyor.

Zonguldak

Kentin en işlek caddeleri olan Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddelerinde sessizlik hakim oldu.

Cadde ve sokaklarda genelge doğrultusunda dışarı çıkmalarına izin verilen az sayıda kişinin olduğu görüldü.

Polis ekipleri de kent genelinde denetimlerine devam ediyor.

Düzce

Düzce'de yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu İstanbul ve Gaziantep caddeleri ile Anıtpark Meydanında sessizlik var.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Süleyman Soylu Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Aleyna Tilki Demet Akalın
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Erol Bulut Ersun Yanal Hüseyin Göçek
Tüm Haberler İzmir Terör Otomobil Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.2.2021 11:32:12. #1.14#
title