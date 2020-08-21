Son dakika haber: Doğu Guta'daki kimyasal silah katliamı İdlib'de protesto edildi
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Son dakika haber: Doğu Guta'daki kimyasal silah katliamı İdlib'de protesto edildi

Bir son dakika haberine göre Suriye'de Beşşar Esed rejiminin 21 Ağustos 2013'te başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesinde kimyasal silahla 1400'ün üzerinde sivili öldürdüğü saldırı İdlib'de protesto edildi.

Son dakika haber: Doğu Guta'daki kimyasal silah katliamı İdlib'de protesto edildi
21.08.2020 21:23 | Son Güncelleme: 21.08.2020 21:58

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin 21 Ağustos 2013'te başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesinde kimyasal silahla 1400'ün üzerinde sivili öldürdüğü saldırı İdlib'de protesto edildi.

İdlib'in birçok noktasında toplanan halk, "Katillerden hesap sorun ", "Dünya Suriye'deki katliamlara sessiz.", "Kimyasal saldırıda şehit olanların haklarını alacağız" ve "7 yıldır adalet sağlanmadı " yazılı Arapça ve İngilizce yazılı dövizler taşıdı.

Göstericilerden Esma Mahmut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed rejimin kimyasal saldırısının üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen hesap vermediğini söyledi.

Mahmut, "Uluslararası mahkemeler sessizliğini koruyor. Çok sayıda yapılan katliamla alakalı herhangi bir karar da alınmadı." dedi.

Katliamda hayatını kaybeden siviller için adalet aramak amacıyla gösteriyi düzenlediklerini belirten Mahmut, "Adalet sağlanana kadar gösterilere devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gösteriye katılan gazeteci Hamza Yusuf da kimyasal saldırının 7. yılında Doğu Guta'da yapılan katliama tepki göstermek için gösterilere katıldığını söyledi.

Yusuf, "Gazeteciler ve sivil toplum kuruluşları olarak katillerin adalet karşısında hesap vermelerini talep ediyoruz. Dünyaya mesajım ise hakikati boğmayın." ifadelerini kullandı.

Doğu Guta katliamı

Esed rejimi, 21 Ağustos 2013'te başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesinde kimyasal silaha başvurarak, 1400'in üzerinde sivili öldürmüştü.

Hafızalardan silinmeyen bu katliamda çoğu kadın ve çocuk binlerce sivil de zehirli gazlardan etkilenmişti.

Katliamın ardından Doğu Guta, 2018'de de Beşşar Esed rejiminin en sıkı ablukasını uyguladığı, neredeyse tüm silahları kullandığı bölge haline gelmişti.

Bölgedeki muhalifler, Esed rejimi ve Rusya ile yaptıkları mecburi anlaşma neticesinde Nisan 2018'de Doğu Guta'yı boşaltmak zorunda kalmıştı.

5 yıllık kuşatmadan çıkan siviller, halihazırda ülkenin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki alanlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Suriye İnsan Hakları Ağının raporuna göre, Esed rejimi, Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından muhaliflerin kontrolündeki yerleşimlere 217 kez kimyasal silah saldırısı gerçekleştirdi.

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Kaynak: AA

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