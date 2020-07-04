Son dakika haber! Doğu'da en yüksek sıcaklık Kemaliye'de en düşük sıcaklık Göle'de ölçüldü Bir son dakika haberine göre Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiği Doğu Anadolu'da günün en yüksek sıcaklığı 36,7 dereceyle Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde en düşük sıcaklıkta 6 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiği Doğu Anadolu'da günün en yüksek sıcaklığı 36,7 dereceyle Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde en düşük sıcaklıkta 6 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bugün bölge genelinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu, öğlen saatlerinden itibaren Erzincan'ın kuzey- doğusu ile Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, olarak geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyrettiği bölgede rüzgar doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede dün günün en yüksek sıcaklığı 36,7 dereceyle Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde en düşük sıcaklıkta 6 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü.

Bugün gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri ise; Erzurum ve Ardahan'da 25, Kars'ta 26, Ağrı'da 30, Erzincan'da 34 ve Iğdır'da 35 derece olması öngörülüyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA