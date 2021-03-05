Son dakika haber | Doğu Anadolu'nun ihracatında artış trendi sürüyor

Son dakika ekonomi haberi: Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğine (DAİB) üye firmalarca şubat ayında yapılan ihracat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 29,6 artarak 196 milyon 178 bin dolara ulaştı.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğine (DAİB) üye firmalarca şubat ayında yapılan ihracat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 29,6 artarak 196 milyon 178 bin dolara ulaştı.

AA muhabirinin, DAİB ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yaptığı derlemeye göre, şubat ayında Birliğin sorumluluk alanındaki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 156 ülkeye ürün gönderildi.

Geçen yıl şubat ayında 151 milyon 361 bin dolarlık ihracat yapan DAİB üyelerinin bu yılın aynı ayındaki dış satımı, Kovid-19 salgınına rağmen geçen yıla göre yüzde 29,61 arttı ve Türkiye'nin yüzde 9,6 olan ihracat ortalamasını aşarak 196 milyon 178 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Şubatta en çok ihracat artışı sanayi, tarım ve madencilikten oldu

Geçen yıl şubat ayında yurt dışına 115 milyon 484 bin dolarlık sanayi ürünü, 30 milyon 281 bin dolarlık tarım ürünü satan DAİB üyesi firmalar, bu yıl aynı ayda sanayide yüzde 15,80'lik artışla 133 milyon 733 bin dolarlık, tarımda ise yüzde 69,34'lük artışla 51 milyon 279 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Şubat ayında madencilik sektörünün ihracatı ise geçen yıla göre yüzde 99,54'lük artışla 5 milyon 595 bin dolardan 11 milyon 165 bin dolara çıktı.

En fazla ihracat Irak'a

Birliğin şubat ayı ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde, 50 milyon 495 bin dolarla ilk sırada Irak yer aldı.

Bu ülkeyi 12 milyon 884 bin dolarla İran, 11 milyon 966 bin dolarla Azerbaycan-Nahçivan, 9 milyon 952 bin dolarla Almanya, 9 milyon 611 bin dolarla Belçika ve 7 milyon 666 bin dolarla Suriye izledi.

"Aralıksız 9 aydır yüksek oranlı ihracat artışımız var"

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, Birliğin bölge illerinde başlattığı ihracat seferberliğinin meyvelerini aldıklarını belirterek, "Şubat ihracatımız yüzde 29,6 arttı. Bu artış oranıyla Birlik olarak ülke ortalamasının üzerinde artış gerçekleştirdik. Mart ayında da şu ana kadar aynı oranlarda artışımız devam ediyor. İnşallah yıl sonunda 2,5 milyar dolarlık ihracat hedefimizi tutturacağız." dedi.

Tanrıver, ihracatın miktar ve değer olarak artışının yanında pazar çeşitliliğinin de önemli olduğuna işaret etti.

Pazar ve ürün çeşitlendirme çalışmalarının sonucunu aldıklarını dile getiren Tanrıver, şunları kaydetti:

"Birlik olarak aralıksız 9 aydır yüksek oranlı ihracat artışımız var. Önümüzdeki aylarda bu artış ortalamasının daha da yükseleceğini umuyorum. Ülkemizin ekonomik gelişiminde çok önem arz eden ihracat başarısından dolayı başta bölge ihracatçılarımız olmak üzere tüm ihracatçılarımızı tebrik ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç