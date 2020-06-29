Son dakika haber: Doğu Anadolu'dan kurbanlık sevkiyatları başlıyor Son dakika genel haberi: Doğu Anadolu'dan kurbanlık sevkiyatları başlıyor Kurban fiyatları geçen yıla göre artış gösteriyor Türkiye'de hayvan varlığı bakımından ilk sıralarda yer alan Erzurum'da Kurban Bayramı'na yaklaşılmasıyla birlikte batı illerine kurbanlık sevkiyatı 1 Temmuz itibari ile başlıyor.

Doğu Anadolu'dan kurbanlık sevkiyatları başlıyor

Kurban fiyatları geçen yıla göre artış gösteriyor

ERZURUM - Türkiye'de hayvan varlığı bakımından ilk sıralarda yer alan Erzurum'da Kurban Bayramı'na yaklaşılmasıyla birlikte batı illerine kurbanlık sevkiyatı 1 Temmuz itibari ile başlıyor. Hayvan pazarlarında ise sevkiyatlar öncesi son hazırlıklar tamamlanırken kurbanlık fiyatlarında geçen yıla göre artış yaşanıyor.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Doğu Anadolu Bölgesinden batı illerine 1 Temmuz itibari ile sevkiyatlar başlayacak. Erzurum yaylalarında beslenen kurbanlıklar, tırlara yüklenerek Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa başta olmak üzere batı illerine sevk edilecek. Araçlara yüklenen hayvanlar, 1 Temmuz Çarşamba gününde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne götürülerek sağlık, küpe ve evrak kontrolünün ardından yola çıkacak.

Sevkiyatlar öncesi ise Erzurum hayvan pazarında hareketlilik yaşanıyor. Sevk hazırlıkları tamamlanırken, satıcılar ile alıcılar arasında da değneklerle "kol yoran" pazarlıklar yapılmaya başlandı.

Kurban fiyatlarının geçen yıla göre artış gösterdiğini dile getiren üreticiler, kurbanlıkların ellerinde kalması endişesini yaşıyor. Kurbanlık hayvanlarını büyükşehirlerde daha kolay satmayı hedefleyen üreticiler, sevkiyatların başlayacağı günü bekliyor.

Yakutiye Ziraat Odası Başkanı İslam Yıldırım sevkiyatlar için büyükşehirlerde ki çadırların kurulmasını beklediklerini ifade ederek," Kurban Bayramına bir ay gibi kısa bir süre kaldı. Şuanda pazarımızda kurbanlıklar satılmaya başlandı. Meralardan hayvanlarımız alıcılarını bekliyor. Fiyatlarımız geçen yıla göre artış gösteriyor. Bunun sebebinin girdi malların fazla olması. Geçtiğimiz yıl biraz kuraklık yaşandı yem fiyatları arttı o yüzden bunlar kurban fiyatlarına yansıdı. İl dışına sevkiyatlarımız henüz başlamadı. Büyükşehirlerde ki çadırların kurulmasını bekliyoruz. Burada sosyal mesafeyi sopalarla koruyoruz. Pazarımızı 2-3 günde dezenfekte ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA