Son dakika haber! Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor Bir son dakika haberine göre Doğu Anadolu Bölgesi'nde öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava, sabah saatlerinde az, zamanla parçalı bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenen bölgede, yağışların, Ardahan ve Kars çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve doğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı, Erzurum'da 9, Kars ve Ardahan'da 12, Ağrı'da 14, Iğdır ve Erzincan'da 18, Tunceli'de 20 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 36, Erzincan'da 33, Iğdır'da 32, Ağrı'da 26, Erzurum'da 24, Kars'ta 23 ve Ardahan'da 22 derece olması öngörülüyor.

Kaynak: AA