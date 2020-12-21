Son dakika haber: Doğu Anadolu Bölgesi'nde kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Edinilen son dakika haberine göre Van, Hakkari, Bitlis, Muş'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün 21.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.