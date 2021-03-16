Son dakika haber | Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Er, Yüksekova'da ziyaretlerde bulundu
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Son dakika haber | Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Er, Yüksekova'da ziyaretlerde bulundu

16.03.2021 11:31 | Son Güncelleme: 16.03.2021 11:36
Son dakika haber | Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Er, Yüksekova'da ziyaretlerde bulundu

Son dakika habere göre Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyon Genel Başkanı Abdurrahman Er, beraberindeki heyetle, Hakkari'nin üksekova ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyon Genel Başkanı Abdurrahman Er, beraberindeki heyetle, Hakkari'nin üksekova ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Er ve beraberindekiler, Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, AK Parti Yüksekova İlçe Başkanı Fatih Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı'yı ziyaret etti.

Heyet, daha sonra amcası vefat eden 2 şehit ve bir gazi babası AK Parti Büyükçiftlik Belde Başkanı Halit Diler'e taziye ziyaretinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş

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