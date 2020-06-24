Son dakika haber | Doğu Akdeniz'in "gizli cenneti": Şellak Şelalesi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | Doğu Akdeniz'in "gizli cenneti": Şellak Şelalesi

Gelen son dakika haberlerine göre Hatay'da, kayalıkların arasından yaklaşık 20 metre yükseklikten dökülen görüntüsüyle ziyaretçilerini cezbeden "gizli cennet" Şellak Şelalesi, fotoğraf tutkunları, doğaseverler ve serinlemek isteyenleri kendine hayran bırakıyor.

Son dakika haber | Doğu Akdeniz'in
24.06.2020 11:21 | Son Güncelleme: 24.06.2020 11:58

Hatay'da, kayalıkların arasından yaklaşık 20 metre yükseklikten dökülen görüntüsüyle ziyaretçilerini cezbeden "gizli cennet" Şellak Şelalesi, fotoğraf tutkunları, doğaseverler ve serinlemek isteyenleri kendine hayran bırakıyor.

Merkez Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'ndeki şelale, kayalar ve yeşillikler arasındaki manzarası ve mavi suyu ile ziyaretçilerin beğenisini topluyor.

Yaklaşık 20 metre yükseklikten dökülen şelale ve önünde oluşturduğu göletle dikkati çeken bölgede, fotoğraf tutkunları, doğaseverler ve serinlemek isteyenler özellikle yaz aylarında sıkça vakit geçiriyor.

"Gizli cennet" olarak nitelendirilen şelale ve çevresi, ziyaretçilerini muhteşem doğası ve manzarasıyla büyülüyor.

Arkadaşlarıyla bölgeye gelen amatör fotoğrafçı Mehmet Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hatay'da yeni keşfedilen birçok yer olduğunu söyledi.

Şellak Şelalesi'ne ilk kez geldiğini belirten Arslan, "Çok güzel bir mekan. Türkiye genelindeki fotoğraf meraklılarıyla geziler düzenleyip tekrar gelmeyi planlıyoruz. Gece ve farklı saatlerde fotoğraflayacağız. Hatay'ın bu güzelliklerinin tanıtılması gerek." diye konuştu.

Arslan, serinlemek isteyenlerin de bölgeye geldiğini anlatarak, şelalenin fotoğraf tutkunlarınca mutlaka görülmesi gereken bir yer olduğunu ifade etti.

Yüzmek için gelenler de var

Şelalenin döküldüğü yerde oluşturduğu gölete yüzmek için gelenlerden Eşref Kara da bölgeyi çocukluğundan bu yana bildiğini belirtti.

Uzun zamandır şelale ve çevresine serinlemek için geldiklerini anlatan Kara, "Manzarası çok iyi ve suyu temiz. Sadece yazın değil, kışın da manzarası için gelenler var. Tabi yaz aylarında daha kalabalık. Çoğu kişi burayı bilmiyor. İlk kez duyan insanlar özellikle hafta sonları gelmeye başladı." dedi.

Şelalede serinleyen Murat Atak da Adana'dan misafirlik için Hatay'a geldiğini, fotoğrafını görüp bölgeyi ziyaret ettiklerini aktararak, "Manzarası çok hoşuma gitti ve arkadaşlarla buraya geldik. İyi ki gelmişiz. Suyu buz gibi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi Haber
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı Haber
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü Haber
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Son dakika: Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını servis etti Haber
Son dakika: Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını servis etti
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı Haber
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor Haber
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
2 kişinin can verdiği 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı
2 kişinin can verdiği 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Kadın başkan yardımcısı sözü veren Joe Biden, rekabeti kızıştırdı
Kadın başkan yardımcısı sözü veren Joe Biden, rekabeti kızıştırdı
Erzurumlu çoban, yaralı keklik için 5 kilometre yürüdü
Erzurumlu çoban, yaralı keklik için 5 kilometre yürüdü
Şantaj davasından beraat eden güzellik kraliçesi Sibel Demiralp kendisini savundu: Tuzağa düştüm
Şantaj davasından beraat eden güzellik kraliçesi Sibel Demiralp kendisini savundu: Tuzağa düştüm
Çatalca'da bir aile evlerinin üzerinden geçen hortumu saniye saniye kaydetti
Çatalca'da bir aile evlerinin üzerinden geçen hortumu saniye saniye kaydetti
Tarlada 1 liradan satılan karpuz üreticinin yüzünü güldürdü
Tarlada 1 liradan satılan karpuz üreticinin yüzünü güldürdü
Çanakkale Köprüsü'nün ayağına yıldırım düştü, o anlar kameralara yansıdı
Çanakkale Köprüsü'nün ayağına yıldırım düştü, o anlar kameralara yansıdı
Son dakika: Dışişleri Bakanlığından, Türkiye'nin Libya'daki tavrını tehlikeli oyun olarak niteleyen Macron'a yanıt
Son dakika: Dışişleri Bakanlığından, Türkiye'nin Libya'daki tavrını tehlikeli oyun olarak niteleyen Macron'a...
Dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, koronavirüse yakalandı
Dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, koronavirüse yakalandı
Çoban köpeklerinin kovaladığı ayılar ağaca sığındı
Çoban köpeklerinin kovaladığı ayılar ağaca sığındı
Esenyurt'ta sel sularında mahsur kalan çocuk mahalleli tarafından kurtarıldı
Esenyurt'ta sel sularında mahsur kalan çocuk mahalleli tarafından kurtarıldı
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Trabzon'da maske takma zorunluluğu getirildi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Trabzon'da maske takma zorunluluğu getirildi
Trump meydan okudu: Başkanınız olduğum sürece Washington'da asla özerk bölge olmayacak
Trump meydan okudu: Başkanınız olduğum sürece Washington'da asla özerk bölge olmayacak
Geçmişte çok para ettiği için peşine düşülen böcek, vatandaşın evine girdi
Geçmişte çok para ettiği için peşine düşülen böcek, vatandaşın evine girdi
Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim
Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim
Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı
Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar
Survivor 2020'de büyük finale günler kala elenen isim belli oldu
Survivor 2020'de büyük finale günler kala elenen isim belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Celal Adan Donald Trump Halife Hafter Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Serdar Aziz Alper Ulusoy Ahmet Nur Çebi Tahir Karapınar Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Su Sel Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Doğu Akdeniz'in "gizli cenneti": Şellak Şelalesi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 12:20:47. #1.15#
title