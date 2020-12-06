Sokaklar boş kaldı
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Sokaklar boş kaldı

06.12.2020 11:57 | Son Güncelleme: 06.12.2020 12:43

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında cuma günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de büyük oranda uyuluyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında cuma günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de büyük oranda uyuluyor.

Adana'da her zaman yoğunluğun yaşandığı Ziyapaşa Bulvarı, Atatürk Parkı, 5 Ocak Meydanı kısıtlamayla birlikte sessizliğe büründü.

Kentin bazı noktalarında ise insan yoğunluğunun azalmasını fırsat bilen altyapı şirketleri çalışmalar yaptı.

Mersin

Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cuma akşamı 21.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında aldığı önlemleri cadde ve sokaklarda sürdürdü.

Kentin en hareketli noktalarından Gazi Mustafa Kemal ve Adnan Menderes bulvarlarında sessizlik devam etti.

Sahil bandındaki oturma grupları ve yürüyüş parkurlarında sakinlik gözlemlenirken, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Mersin İdmanyurdu meydanları boş kaldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasından sınırlı olarak muaf tutulan evcil hayvan sahipleri de kedi ve köpeklerini gezdirdi.

Hatay

Hatay'da vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uydu.

Antakya'da yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu Cumhuriyet Meydanı, Atatürk, Gündüz, Fatih, İnönü, Saray ve Adnan Menderes caddeleri boş kaldı.

Polis ekipleri kentin çeşitli noktalarında denetimler yaptı. Dışarıda olan araçlar ve vatandaşlar durdurularak izinlerinin olup olmadığı kontrol edildi.

Osmaniye

Osmaniye'de sokağa çıkma kısıtlamasında muaf olan iş yerlerinin açık olduğu kısıtlamada, vatandaşlar adreslerine yakın, yürüyüş mesafesindeki fırın, bakkal ve manavlardan alışveriş yaptı.

Kentin en işlek noktaları Devlet Bahçeli, Musa Şahin ve Adnan Menderes bulvarları ile Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet meydanları sessizliğe büründü.

Polis ekipleri, ana arterlerde denetim ve devriye görevi yaptı.

Sokaklar boş kaldı
Sokaklar boş kaldı
Sokaklar boş kaldı
Sokaklar boş kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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