Son dakika haber... Doğaseverlerin huzur bulduğu adres: Bölüklü ve Bacaklı yaylaları.
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Son dakika haber... Doğaseverlerin huzur bulduğu adres: Bölüklü ve Bacaklı yaylaları.

Son dakika haberleri... Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesindeki yaylalar, doğal güzellikleriyle kentin gürültüsünden ve stresinden uzaklaşmak isteyenlerin akınına uğruyor.

Son dakika haber... Doğaseverlerin huzur bulduğu adres: Bölüklü ve Bacaklı yaylaları.
11.07.2020 11:15 | Son Güncelleme: 11.07.2020 11:24

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesindeki yaylalar, doğal güzellikleriyle kentin gürültüsünden ve stresinden uzaklaşmak isteyenlerin akınına uğruyor.

Yeşilin her tonunu barındıran doğasıyla ziyaretçilerine görsel şölen sunan, hayvan çeşitliliğiyle ilgi çeken Gümeli Ormanı yakınında yer alan 1637 metre rakımlı Bacaklı Yayla Tepesi ve dağın eteğindeki Bölüklü Yaylası, her geçen yıl artan ziyaretçi sayısıyla bölgenin dikkati çeken adresleri arasında yer alıyor.

Araçlarla gidilebilen dağ yolunun ardından su seslerinin kuş seslerine karıştığı yerde doğaseverleri karşılayan yayla, temiz havası ve cezbeden doğasıyla dikkati çekiyor.

Ziyaretçiler aynı zamanda Bölüklü Yaylası'na 5-6 kilometre uzaklıkta yer alan, "dünyanın en yaşlı ağaçlarından biri" olan 4 bin 116 yaşındaki porsuk ağacının yanı sıra bin yaşını geçen onlarca porsuk ağacının bulunduğu "Gümeli Tabiat Parkı"na ulaşabiliyor. Ziyaretçiler, bölgede çadır kurarak konaklama da yapabiliyor.

"İnsanıyla doğasıyla ve havasıyla çok güzel bir yer"

Bölüklü Yaylası'nı ailesiyle ziyarete gelen İsmail Üstün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaylanın eşsiz, doğal bir güzelliği olduğunu ve fırsat buldukça geldiklerini söyledi.

Her geçen yıl ziyaretçi sayısında artış gözlemlediklerini belirten Üstün, "Buranın temiz havasını almak insanlara mutluluk veriyor. İnsanıyla doğasıyla ve havasıyla çok güzel bir yer. Kendimizi burada daha dinç ve güzel hissediyoruz. Hafta sonu buraya gelerek şehrin stresini burada atıyoruz." diye konuştu.

Bölüklü Yaylası sakinlerinden Tacettin Efe de yaylanın çok güzel bir doğası olduğuna dikkati çekerek, "Yayla önceleri çok bilinmiyordu, ziyaretçileri az oluyordu, yalnızca köylülerden gelip kalanlar oluyordu. Şu an ülkenin her yerinden insanlar geliyor, ziyaret ediyor. Bu durumdan bizler de memnun kalıyoruz, ziyaretçilerimiz de memnun kalıyor. Burası gezilip görülecek yaylalardan birisi. İnsanlar artık doğaya yönelmeye başladı. Şehirlerden uzaklaşmak, kafa dinlemek isteyenler kendilerini doğaya bırakmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Şengül Koç ise yaylanın ismini çok duyduklarını ancak ilk defa ziyaret ettiğini belirterek, yaylanın havasının çok güzel olduğunu ve insanın ruhunu dinlendirdiğini aktardı.

Bölüklü Yaylası sakinlerinden Dursun Gönül de 63 yıldır yaylayla olan bağını hiç koparmadığını anlatarak, zaman içerisinde daha fazla ziyaretçi gelmesini ve yaylanın en çok tercih edilen yaylalar arasında olmasını diledi.

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Kaynak: AA

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