Son dakika haber... Doğankent'te koronavirüs denetimleri Son dakika habere göre Doğankent'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş yerlerinde denetim yapıldı.

Doğankent'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş yerlerinde denetim yapıldı.

Doğankent Kaymakamlığı koordinesiyle Kovid-19 Denetleme Kurulu'nca oluşturulan ekipler 5 fırın, 4 lokanta, 3 pastane ve pizza salonu, 1 döner salonu, 1 çiğ köfte salonu ve 9 kahvehane olmak üzere toplam 27 işletmede denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde iş yeri sahiplerinden maske, eldiven, ateş ölçer ve kolonya bulundurma, masa aralıkları ve hijyen kurallarına uyulması istendi.

Kaynak: AA