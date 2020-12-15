Son dakika haber! Doğalgaz patlamasında 1 kişi yaralandı, deprem korkusu yaşattı
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Son dakika haber! Doğalgaz patlamasında 1 kişi yaralandı, deprem korkusu yaşattı

15.12.2020 01:39 | Son Güncelleme: 15.12.2020 01:43
Son dakika haber! Doğalgaz patlamasında 1 kişi yaralandı, deprem korkusu yaşattı

Gelen son dakika haberine göre İZMİT'te, 9 katlı bir binanın giriş katındaki dairede doğalgaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada evde bulunan Soner Yoloğlu ağır yaralandı.

İZMİT'te, 9 katlı bir binanın giriş katındaki dairede doğalgaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada evde bulunan Soner Yoloğlu ağır yaralandı. Patlamanın şiddetiyle çevrede bulunan 9 araçta hasar oluşurken, patlama deprem korkusu yaşattı. 

Olay 00.00 sıralarında Akpınar Mahallesi'nde bulunan 9 katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. Soner Yoloğlu'nun oturduğu evde, doğalgaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle evden fırlayan parçalar çevreye saçıldı. Patlamayı görenler durumu 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Bu sırada büyük panik yaşayan site sakinleri endişe içerisinde sokağa döküldü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, patlamada yaralanan Soner Yoloğlu'nu olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından tedavisi için Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Patlama sırasında evden saçılan parçalar, site bahçesinde bulunan 9 araçta hasar oluşmasına neden oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'DEPREM GİBİ HİSSETTİK'Patlama sırasında büyük bir sarsıntı yaşadığını ifade eden Fatih Bağcı, "Ben patlama olan binanın karşısında oturuyordum, sesi duyduk dışarı çıkınca simsiyah dumanlar yükseldiğini gördük. Yaklaşık 100 metre uzaklıkta oturuyorum ben, baya şiddetli bir patlamaydı deprem gibi hissettik. Daha sonra doğalgaz patlaması olduğunu öğrendik" dedi. Yaşanan patlamada evinde oturduğunu ifade eden Bektaş Koçak ise, "Ben ilk önce bizim apartmanda bir şey olduğunu sandım. Dışarıya çıktığımızda bizim camlarımızın da patladığını gördüm. Karşı binada alevler vardı. Çok büyük bir sarsıntı oldu dışarıya çıktığımızda olan olmuştu. Çevrede bulunan araçlar zarar görmüştü." diye konuştu. 

Öte yandan Uşak'ta bir binade yine doğalgaz sıkışması sonucu meydana gelen olayda 7 kişi yaralanmış, yine çevreye dağılan eşyalar nedeniyle park halinde 9 araçta hasar oluşmuştu.


Son dakika haber! Doğalgaz patlamasında 1 kişi yaralandı, deprem korkusu yaşattı
Son dakika haber! Doğalgaz patlamasında 1 kişi yaralandı, deprem korkusu yaşattı
Son dakika haber! Doğalgaz patlamasında 1 kişi yaralandı, deprem korkusu yaşattı
Son dakika haber! Doğalgaz patlamasında 1 kişi yaralandı, deprem korkusu yaşattı
Son dakika haber! Doğalgaz patlamasında 1 kişi yaralandı, deprem korkusu yaşattı
Son dakika haber! Doğalgaz patlamasında 1 kişi yaralandı, deprem korkusu yaşattı
Son dakika haber! Doğalgaz patlamasında 1 kişi yaralandı, deprem korkusu yaşattı
Son dakika haber! Doğalgaz patlamasında 1 kişi yaralandı, deprem korkusu yaşattı
Son dakika haber! Doğalgaz patlamasında 1 kişi yaralandı, deprem korkusu yaşattı
Son dakika haber! Doğalgaz patlamasında 1 kişi yaralandı, deprem korkusu yaşattı
Son dakika haber! Doğalgaz patlamasında 1 kişi yaralandı, deprem korkusu yaşattı
Son dakika haber! Doğalgaz patlamasında 1 kişi yaralandı, deprem korkusu yaşattı
Son dakika haber! Doğalgaz patlamasında 1 kişi yaralandı, deprem korkusu yaşattı
Son dakika haber! Doğalgaz patlamasında 1 kişi yaralandı, deprem korkusu yaşattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU

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