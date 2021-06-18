Son dakika haber: Doğa harikası Çıldır Gölü çevresinde hizmet veren "turizm jandarması ekibi" göreve başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Doğa harikası Çıldır Gölü çevresinde hizmet veren "turizm jandarması ekibi" göreve başladı

Son dakika haber: Doğa harikası Çıldır Gölü çevresinde hizmet veren 'turizm jandarması ekibi' göreve başladı
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Ardahan'da, asayişin sağlanıp turistlere yardımcı olunması için oluşturulan "turizm jandarması ekibi" doğa harikası Çıldır Gölü çevresinde göreve başladı.

Ardahan'da, asayişin sağlanıp turistlere yardımcı olunması için oluşturulan "turizm jandarması ekibi" doğa harikası Çıldır Gölü çevresinde göreve başladı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde turizme katkı sunmak amacıyla yabanca yabancı dil bilen personelden "turizm jandarması ekibi" oluşturulduğu belirtildi.

Açıklamada, kışın yüzeyi tamamen buz tutan, yazın ise buzların çözülmesi ve çevresinin yeşermesi ile ayrı bir güzelliğe bürünen Çıldır Gölü ile çevresinde devriye görevine başlayan jandarma ekiplerinin hem bölgede asayişi sağladığı hem de turistlere ihtiyaç halinde çeşitli konularda yardımcı olduğu aktarıldı.

Turizm jandarmasının turistleri yardımcı olmayı sürdüreceği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Turizm bölgelerinde emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunmasını sağlamak, diğer kanun ve nizamların verdiği görevleri yerine getirmek, bölgemize turizm amaçlı gelen yerli ve yabancı misafirlerimize yardımcı olmak amacıyla yabancı dil bilgisi yüksek olan ve bu konuda eğitim almış personelimizden oluşan turizm jandarma ekipleri oluşturularak farklı noktalarda göreve başlamıştır."

Açıklamada, ekiplerin, yerli ve yabancı turistlerin yalnızca güvenlikleriyle ilgili değil, adres bulma ve rehberlik başta olmak üzere her türlü sorunlarında yanlarında olacağı vurgulandı.

Son dakika haber: Doğa harikası Çıldır Gölü çevresinde hizmet veren 'turizm jandarması ekibi' göreve başladı
Son dakika haber: Doğa harikası Çıldır Gölü çevresinde hizmet veren 'turizm jandarması ekibi' göreve başladı
Son dakika haber: Doğa harikası Çıldır Gölü çevresinde hizmet veren 'turizm jandarması ekibi' göreve başladı
Son dakika haber: Doğa harikası Çıldır Gölü çevresinde hizmet veren 'turizm jandarması ekibi' göreve başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlham Aliyev Muharrem İnce Boris Johnson Devlet Bahçeli
Magazin Bergen Hadise Emel Sayın Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Gareth Bale Okay Yokuşlu Merih Demiral Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Doğa harikası Çıldır Gölü çevresinde hizmet veren "turizm jandarması ekibi" göreve başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.06.2021 15:04:30. #1.13#

title