Son dakika haber | DKK personelinden Libyalı askerlere dalış eğitimi
10.10.2020 14:45 | Son Güncelleme: 10.10.2020 14:48
Son dakika haberler... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (DKK) personelinin, Libyalı askerlere 6 haftalık dalış eğitimi verdiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (DKK) personelinin, Libyalı askerlere 6 haftalık dalış eğitimi verdiğini bildirdi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:
"Askeri Eğitim, İşbirliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlere devam ediyoruz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız personeli, Khoms kentinde Libyalı askerlere 6 hafta sürecek dalış eğitimi veriyor."
Paylaşımda, eğitim sürecine ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı