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Son dakika haber: Diyarbakırspor kararı bekliyor

Son dakika spor haberi: Futbol Federasyonu'nun amatör liglerden Bölgesel Amatör Ligi'ne yükselecek takımlarla ilgili kararları bir türlü verememesi yeni sezon hazırlıklarına başlayamayan amatör kulüplerin tepkisini çekiyor.

Son dakika haber: Diyarbakırspor kararı bekliyor
13.08.2020 16:43 | Son Güncelleme: 13.08.2020 16:47

Futbol Federasyonu'nun amatör liglerden Bölgesel Amatör Ligi'ne yükselecek takımlarla ilgili kararları bir türlü verememesi yeni sezon hazırlıklarına başlayamayan amatör kulüplerin tepkisini çekiyor.

Lider olduğu Diyarbakır Süper Amatör Liginden BAL Ligine yükselmeyi bekleyen Diyarbakırspor ve aynı durumdaki kulüpler kararın bir an önce çıkmasını bekliyor. TFF'nin vereceği muhtemel karara göre 52 yıllık efsane kulüp yeni sezon için yol haritasını belirleyerek yönetim oluşturma ve diğer çalışmalara başlayacak. Diyarbakırspor'un BAL Ligine yükselmesi yarım asırlık kulübün yeniden ayağa kalkması adına milat olarak kabul ediliyor. Taraftarlar, takımın BAL Ligine yükselmesinin ilan edilmesi halinde çeşitli etkinlikler yapmayı planlıyor. - DİYARBAKIR

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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