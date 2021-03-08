Son dakika haber: Diyarbakırspor'a duyulan özlemin resmi
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Son dakika haber: Diyarbakırspor'a duyulan özlemin resmi

08.03.2021 14:40 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:45
Son dakika haber: Diyarbakırspor'a duyulan özlemin resmi

Edinilen son dakika haberine göre Nisan ayında başlayacak olan Bölgesel Amatör Futbol Ligi için çalışmalarını sürdüren Diyarbakırspor'un idmanı taraftarların hazırladığı görsel şovlar nedeniyle renkli görüntülere sahne oldu.

Nisan ayında başlayacak olan Bölgesel Amatör Futbol Ligi için çalışmalarını sürdüren Diyarbakırspor'un idmanı taraftarların hazırladığı görsel şovlar nedeniyle renkli görüntülere sahne oldu.

Şehrin belli noktalarından otobüslerle Seyrantepe spor tesislerindeki idmana çıkarma yapan Azrailler grubu öncülüğündeki bin 500'e yakın taraftar ellerindeki meşaleler, bayraklar ve tezahüratlarla tribünleri inleterek izleyenleri büyüleyen bir atmosfere imza attı.

İlk kez böyle bir tablo ile karşılaşan futbolcular, hayranlıklarını gizleyemedi. Yeşil-Kırmızılı takım, renkli görüntüler eşliğinde idman gerçekleştirdi. - DİYARBAKIR

Son dakika haber: Diyarbakırspor'a duyulan özlemin resmi
Son dakika haber: Diyarbakırspor'a duyulan özlemin resmi
Son dakika haber: Diyarbakırspor'a duyulan özlemin resmi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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