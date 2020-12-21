Son dakika haber: DİYARBAKIR -Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde Kovid-19'a karşı teması azaltmak için dijital sistem

Son dakika haberlerine göre Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hastalara daha iyi hizmet sunmak ve teması azaltmak amacıyla oluşturduğu dijital sistemi uyguluyor.

Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hastalara daha iyi hizmet sunmak ve teması azaltmak amacıyla oluşturduğu dijital sistemi uyguluyor.

Hastanede laboratuvar tahlilleri, radyoloji görüntüleri, reçete ve ilaç bilgileri, teşhis, rapor ve muayenelerine ait her tür detaya herhangi bir kağıt kullanılmadan sistem sayesinde ulaşılıyor.

Başhekim Dr. Sedat Özkul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dijital sistem sayesinde hasta ve çalışanlar arasındaki fiziksel teması minimuma indirerek, virüsün bulaş riskini tamamen ortadan kaldırmayı amaçladıklarını söyledi.

Sistemle hasta ve çalışanın tedavi süreciyle ilgili bütün bilgilerini güvenli bir şekilde saklanarak muhafaza altına alındığını aktaran Özkul, şöyle devam etti:

"Daha önce acil servislerde hastaneye giriş yapan hastalar muayene olduktan sonraki süreçte kendilerine verilen tetkik kağıtlarıyla laboratuvar, tomografiye gibi yerlere gidiyordu. O kağıtlar sürekli elden ele dolaşıyordu. Bu sürecin önüne geçmek için kağıtları ortadan kaldırdık. Koronavirüsün hem hastalar hem de sağlık çalışanlarına bulaş riskini ortadan kaldırmak için dijital sisteme geçtik."

Hastanenin bütün servislerinde artık sistemle işlemlerin yürütüldüğünü bildiren Özkul, bütün verilerin sisteme işlendiğini bildirdi.

Özkul, dijital sistemle artık hastaların bilgileri ve tedavisiyle ilgili bir sıkıntı yaşanmadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Daha önce kağıtlar kaybolabiliyordu. Muhatap bulamıyorduk. Bir hastada adli vaka süreci başladığı zaman o günkü işlemi yapan doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanları tam net belli olmadığı için bütün çalışanlar muhatap alınabiliyordu. Ama şu an hastayı muayene eden doktordan tutun da tedavi eden hemşireye kadar yapılan ilaca, hangi saatte yapıldığına kadar hepsi sistemde kayıtlı ve güvenli bir şekilde muhafaza altına alınıyor."

Hastanede hemşire Kübra Utangaç, uygulama sayesinde hasta sirkülasyonunda azalma olduğunu belirterek, vatandaşlara daha iyi ve hızlı bir şekilde hizmet verildiğini kaydetti.

Daha önce hastaların ellerinde kağıtlarla geldiklerini, temas ve iletişimde sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Utangaç, yazılı belgelerin kendilerine geç ulaştığını süreç içerisinde kağıtların kaybolduğunu söyledi.

Utangaç, "Dijital sistemde bu kağıt sistemi ortadan kalktı. Doktorlarımız direkt kontrol ediyor. Biz de sistemden görüyoruz. Hastanın bu şekilde tedavisini uyguluyoruz. Temas azalmış oldu." diye konuştu.

Hastalardan Yusuf Dağ ise baş ağrısı şikayetiyle hastaneye geldiğini, sistem sayesinde işlemlerin hızlı bir şekilde yapıldığını anlatarak, uygulamaya konulan dijital sistemden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan