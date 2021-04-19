Son dakika haber: Diyarbakır Özel Bower Hastanesi'nden drama eğitimi

Son dakika haberler: Diyarbakır Özel Bower Hastanesi'nden drama eğitimi Diyarbakır'da faaliyet gösteren Özel Bower Hastanesi personellerine, hastalarla daha iyi iletişime geçilmesi için drama eğitimi verildi.

Diyarbakır Özel Bower Hastanesi'nden drama eğitimi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da faaliyet gösteren Özel Bower Hastanesi personellerine, hastalarla daha iyi iletişime geçilmesi için drama eğitimi verildi.

Eğitiminde hastanedeki sağlık çalışanlarından oluşan ekipler, yaşadıkları iletişim hatalarını canlandırarak drama eğitimine renk kattı. Yapılan eğitimlere, çalışanlar korona virüs tedbirlerine uygun olarak günün belirli saatlerinde eğitime katıldı.

"Amacımız çalışanların empati becerisini geliştirebilmektir"

Uzun zaman tiyatro eğitimi alan ve hastanenin otelcilik sorumlusu olarak görev yapan Zeliha Tural, hastanede çalışan sağlık personelinin iş dışındaki zamanını verimli kullanabilmesi için drama eğitimi verildiklerini belirterek, "Drama eğitiminin büyük bir kazanımı var. Bunlardan biri de kendini başkasının yerine koyabilme, yani empati becerisini geliştirebilmektir. Bunun dışında da grup iletişimi ve etkileşimi çalışmaları yaparak kendilerini geliştirmelerini sağlıyoruz. Bu konuda bizlere destek veren hastane yönetimi ile Hastanenin Tanıtım ve Pazarlama Müdürü Taner Subaşı'ya da teşekkür ederim" dedi.

"Kendimizi artık daha iyi ifade edecek etkinlikler yapıyoruz"

Hastanede 3 yıldır anestezi teknikeri olarak görev yapan Muhammed Melik Bal, "Hastanemizde uygulamalı drama eğitimi mevcut şuanda ve bizlerde bu eğitimi alıyoruz. Aldığımız bu eğitim motivasyonumuzu artırıyor. Kendimizi artık daha iyi ifade etmek için sosyal yaşamda da bizim işimize yarayan etkinlikler yapıyoruz. Bize eğitim için uygun yer temin eden hastane yönetimimize de teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDAT IRMAK