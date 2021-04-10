Son dakika haber... Diyarbakır MHP il Başkan yardımcılarına silahlı saldırı
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Son dakika haber... Diyarbakır MHP il Başkan yardımcılarına silahlı saldırı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber... Diyarbakır MHP il Başkan yardımcılarına silahlı saldırı

Bir son dakika haberine göre Diyarbakır Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkan Yardımcıları silahlı saldırıya uğradı.

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Diyarbakır için kullandığı ifadeler tepki çeken Ersin Korkut'tan açıklama: Kültür başkenti anlamında kullandım

Diyarbakır Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkan Yardımcıları silahlı saldırıya uğradı.

Olay, Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Gaziler Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil ile seyir halinde olan MHP İl Başkan yardımcıları Şevket Toprak ve Ekrem Zazaoğlu'nun aracının önüne kimliği belirsiz bir şahıs atladı. Aracın durmasıyla arkadan birkaç el atış edildi. Mermiler otomobil isabet ederken, il başkan yardımcıları yar almadan kurtuldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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