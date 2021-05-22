Son dakika haber! Diyarbakır merkezli 16 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu: 68 gözaltı
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Son dakika haber! Diyarbakır merkezli 16 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu: 68 gözaltı

Son dakika haber! Diyarbakır merkezli 16 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu: 68 gözaltı
İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerinde bulunan 83 şüpheliye yönelik 16 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerinde bulunan 83 şüpheliye yönelik 16 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda toplam 68 kişi gözaltına alınırken, mahkemeye sevk edilen ve aralarında çete liderinin de bulunduğu 8 kişi tutuklandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerinde bulunan 83 şüpheliye yönelik 16 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle eş zamanlı yapılan operasyonlar neticesinde kentte 37 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, gözaltına alınan şüpheli şahısların adresinde yapılan aramalar sonucunda, 39 adet cep telefonu, 11 adet harddisk,120 adet sim kart, 24 adet flash bellek, 11 adet hafıza kartı, 6 adet laptop, 3 adet tablet, 1 adet mobil internet sağlayıcı cihazı, 41 adet kredi kartı, 12 bin 810 lira, 300 dolar ve bin dinar nakit para, 352 gram altın ve 1 adet 7.65 Austuria ibareli ruhsatsız tabancaya el konulduğu bildirildi. Diyarbakır'da yakalanan 37 şüpheliden 20'si, sorgusunun ardından serbest bırakılırken, savcılığa sevk edilen 17 şüpheliden, aralarında çete lideri Murat A.'nın da olduğu 8'i mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 9'u ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Dolarları Bitcoin'e yatırmışlar

Şüphelilerin, yasa dışı bahisten elde ettikleri parayı olası operasyonda el koyulmasın diye Bitcoine çevirdikleri ortaya çıktı. Ele geçirilen 2 hesap numarasında 217 milyon 400 bin dolar hareketlilik tespit edilirken, hesaplarda ayrıca 682 bin 665 dolar olduğu görüldü.

Öte yandan, farklı illerde gözaltına alınan 31 şüpheli şahsın da yakalandığı ve adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - DİYARBAKIR

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Son dakika haber! Diyarbakır merkezli 16 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu: 68 gözaltı
Son dakika haber! Diyarbakır merkezli 16 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu: 68 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak

Hesaplardaki 217 milyon dolarlık hareketlilik nedeniyle yakalanan çete, elde ettikleri parayı Bitcoin'e çevirmiş
Hesaplardaki 217 milyon dolarlık hareketlilik nedeniyle yakalanan çete, elde ettikleri parayı Bitcoin'e çevirmiş
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