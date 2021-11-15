Son dakika haber: Diyarbakır Emniyet Müdürü Aşkın: Emniyet kemeriyle ölüm yüzde 60'tan fazla azalıyor

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nin 'Trafik Güvenliği ve Farkındalık' konulu seminerlerine, kentte görev yapan 4 bin 200 öğretmen katılacak. Bugünkü seminere katılan Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, "Şunu biliyoruz ki emniyet kemeri takıldığında kazalarda ölüm oranı yüzde 60'tan daha fazla azalıyor. Sizi yüzde 85 engelli olmaktan koruyor. Hayatımın 28 yılını engelli bir babaya bakarak geçirdim. Ne kadar önemli bir şey değil mi?" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nin öncülüğünde, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de dahil olduğu koordineli çalışmalar sonucu 'Trafik Güvenliği ve Farkındalık' konulu seminer düzenlendi. Yenişehir ilçesindeki Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen seminere İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Milli Eğitim Müdürlüğü'nden görevliler ve çok sayıda öğretmen katıldı. Seminerde konuşan Emniyet Müdürü Aşkın, trafiğin, çağın en önemli sorunlardan biri haline dönüştüğüne dikkat çekti. Aşkın, "Ölümlerde ilk 7-8 aya göre, bir miktar azalma kaydettik. Kazalarda istediğimiz azalma sayısına daha gelmedik. İstiyoruz ki hiçbir vatandaşımız trafikte hayatını kaybetmesin ve yaralanmasın. Ülkemizin ekonomik kaynaklarını trafikte kaybetmeyelim. Bu sadece emniyet ve jandarmanın yapacağı bir iş değil. Topyekun yapabileceğimiz bir iş. Bu bilinci ve kültürü kazanmamız lazım, trafik kültürünü ilkokul ve ortaokul seviyesindeki çocuklarımıza kazandırabilecek bir şey. Sizin göreviniz önem arz ediyor" dedi.

Konuşmanın ardından Trafik Denetleme Şubesi'nde görevli polisler, seminerde 'Trafik Güvenliği ve Farkındalık' ile 'Trafik Kazalarını Önleme Planı' konulu başlıkların yer aldığı fotoğraf ve görüntüler seyrettirip, bilgiler verdi. Seminerler, 3 gün sürecek.