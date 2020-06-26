Son dakika haber! DİYARBAKIR Diyarbakırlı doktorlar, koronavirüse karşı dünyada ilk kez geliştirilen 'Türk Işını'... Gelen son dakika haberlerine göre DİYARBAKIR Diyarbakırlı doktorlar, koronavirüse karşı dünyada ilk kez geliştirilen 'Türk Işını' projesini anlattı (2)

DİYARBAKIR Diyarbakırlı doktorlar, koronavirüse karşı dünyada ilk kez geliştirilen 'Türk Işını' projesini anlattı (2) Kaynak: DHA