Son dakika haber! DİYARBAKIR Diyarbakırlı doktorlar, koronavirüse karşı dünyada ilk kez geliştirilen 'Türk Işını'...
Gelen son dakika haberlerine göre DİYARBAKIR Diyarbakırlı doktorlar, koronavirüse karşı dünyada ilk kez geliştirilen 'Türk Işını' projesini anlattı (2)
26.06.2020 19:26 | Son Güncelleme: 26.06.2020 20:22
DİYARBAKIR Diyarbakırlı doktorlar, koronavirüse karşı dünyada ilk kez geliştirilen 'Türk Işını' projesini anlattı (2)
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Kaynak: DHA