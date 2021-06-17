Son dakika haber: Diyarbakır'daki terör operasyonunda 1 tutuklama
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Son dakika haber: Diyarbakır'daki terör operasyonunda 1 tutuklama

İhlas Haber Ajansı / Murat Başal - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... - Diyarbakır'daki terör operasyonunda 1 tutuklama Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Diyarbakır'daki terör operasyonunda 1 tutuklama

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada 14 Haziranda Diyarbakır'ın Bağlar, Kayapınar ve Ergani ilçelerinde toplam 12 ayrı adreste yapılan operasyonda PKK/KCK terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları ve terör örgütünün talimatları doğrultusunda hareket ettikleri tespit edilen şahıslardan 8'i operasyonda gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7'si kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haber: Diyarbakır'daki terör operasyonunda 1 tutuklama
Son dakika haber: Diyarbakır'daki terör operasyonunda 1 tutuklama
Son dakika haber: Diyarbakır'daki terör operasyonunda 1 tutuklama
Son dakika haber: Diyarbakır'daki terör operasyonunda 1 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Başal

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